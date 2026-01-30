Başkan Kul: "Şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz"

AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Büyük değişim yakında başlayacak. Günübirlik çözümlerle değil, şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz. Çok yakında Terme'de yaşanacak bu dönüşümü herkes kendi gözleriyle görecek" dedi.

AK Parti Terme İlçe Danışma Meclisi ve Mahalle Başkanları toplantısı; Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Murat Yurt, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin Terme'nin "Belediyecilik" vizyonunu anlatan Başkan Kul, Terme'nin sadece bugününe değil, gelecek nesillerine miras kalacak projelerin hazırlık aşamasında olduğunun altını çizdi.

Belediyecilik anlayışlarının temelinde vefa ve sadakatin yattığını belirten Başkan Kul, "Bizim belediyecilik anlayışımız; milletine sevdalı, memleketine vefalı, devletine sadık bir hizmet anlayışıdır. Terme'yi büyütürken değerlerimizi koruyan, geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa eden bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz. Şehrimizin her mahallesinde, her sokağında hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yürütülen tüm projelerde ortak aklın ve toplumsal faydanın esas alındığını kaydeden Kul, "Bu şehir için kişisel menfaat değil, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Terme'yi ortak akılla, dayanışmayla büyüteceğiz. Amacımız; modern, planlı, doğayla barışık ve yaşanabilir bir Terme oluşturmak. Terme'nin önünü kapatmak değil, tam tersine; geleceğe güvenle bakan bir şehir haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında önümüzdeki günlerde Terme'nin çehresini derinden etkileyecek müjdelerin hayata geçeceğine dair önemli ipuçları veren Başkan Kul, "Terme'de her günü ihtiyaca yönelik çalışmaya ve eksikleri tamamlamaya ayırıyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz şehrimizi bir adım daha ileriye taşımak değil, adeta bir çağ atlatmaktır. Önümüzdeki günlerde şehrimizi derinden etkileyecek, dönüşümü ve değişimi bizzat hissettirecek hamlelerimiz olacak. Yakın zamanda bu değişim başlayacak ve Terme'deki bu yeni dönemi herkes kendi gözleriyle görecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN