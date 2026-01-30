Başkan Kul: "Şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Kul: "Şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz"

Başkan Kul: "Şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz"
30.01.2026 19:51  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında şehrin geleceği için büyük projelerin hazırlandığını ve dönüşüm sürecinin yakında başlayacağını duyurdu.

AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Büyük değişim yakında başlayacak. Günübirlik çözümlerle değil, şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz. Çok yakında Terme'de yaşanacak bu dönüşümü herkes kendi gözleriyle görecek" dedi.

AK Parti Terme İlçe Danışma Meclisi ve Mahalle Başkanları toplantısı; Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Murat Yurt, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin Terme'nin "Belediyecilik" vizyonunu anlatan Başkan Kul, Terme'nin sadece bugününe değil, gelecek nesillerine miras kalacak projelerin hazırlık aşamasında olduğunun altını çizdi.

Belediyecilik anlayışlarının temelinde vefa ve sadakatin yattığını belirten Başkan Kul, "Bizim belediyecilik anlayışımız; milletine sevdalı, memleketine vefalı, devletine sadık bir hizmet anlayışıdır. Terme'yi büyütürken değerlerimizi koruyan, geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa eden bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz. Şehrimizin her mahallesinde, her sokağında hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yürütülen tüm projelerde ortak aklın ve toplumsal faydanın esas alındığını kaydeden Kul, "Bu şehir için kişisel menfaat değil, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Terme'yi ortak akılla, dayanışmayla büyüteceğiz. Amacımız; modern, planlı, doğayla barışık ve yaşanabilir bir Terme oluşturmak. Terme'nin önünü kapatmak değil, tam tersine; geleceğe güvenle bakan bir şehir haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında önümüzdeki günlerde Terme'nin çehresini derinden etkileyecek müjdelerin hayata geçeceğine dair önemli ipuçları veren Başkan Kul, "Terme'de her günü ihtiyaca yönelik çalışmaya ve eksikleri tamamlamaya ayırıyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz şehrimizi bir adım daha ileriye taşımak değil, adeta bir çağ atlatmaktır. Önümüzdeki günlerde şehrimizi derinden etkileyecek, dönüşümü ve değişimi bizzat hissettirecek hamlelerimiz olacak. Yakın zamanda bu değişim başlayacak ve Terme'deki bu yeni dönemi herkes kendi gözleriyle görecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Terme, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kul: 'Şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:17:32. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kul: "Şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.