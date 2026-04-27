Terme'de makamın kapısı açık, söz milletin

27.04.2026 19:44
SAMSUN (İHA) – Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, şeffaf belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her hafta pazartesi günü saat 09.00 ile 12.00 arasında kapılarını halka açan Başkan Kul, "Vatandaşın sorunu, bizim sorunumuzdur" diyerek talepleri bizzat yerinde dinliyor.

Terme Belediyesi bünyesinde kurumsallaşan Halk Günleri, mahalle muhtarlarından esnafına, gencinden yaşlısına tüm ilçe sakinlerinin sorunlarını doğrudan birinci ağızdan iletebildiği bir çözüm merkezi haline geldi. Randevu engeline takılmadan Başkan Kul ile yüz yüze görüşme imkanı bulan vatandaşlar, Terme'nin geleceğine dair önerilerini bizzat paylaşıyor. Halk Günü'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şenol Kul, belediyecilikte iddialı olduklarının altını çizerek, "Biz halkın içinden geldik, gücümüzü de halkımızdan alıyoruz. En büyük sorumluluğumuz hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmektir. Bu kutlu yolda ne bir santim eğildik ne de bir adım geri attık. Bizim asıl görevimiz dertlere derman olmak, Terme'nin her bir ferdinin talebini baş tacı etmektir" dedi.

Başkan Kul, Terme'de kimsesizlerin kimsesi olacaklarını belirterek, "Halkımızla iç içe olmanın, onların sorunlarına bizzat çözüm üretmenin huzurunu yaşıyoruz. Şunu net ifade edeyim: Terme'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız, sahipsiz hissetmeyecek. Kimin ne ihtiyacı, ne derdi varsa belediyemizin kapısı da, bizim gönlümüz de onlara sonuna kadar açıktır. Vatandaşlarımız randevu almaksızın buraya gelip dertlerini paylaşıyor. Biz de talepleri yerinde alıp, çözümü anında üretiyoruz. Terme gelişimini bu birliktelikle sürdürecek. Şeffaf ve ulaşılabilir belediyecilik anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

