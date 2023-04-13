Fransız vekillerin utanç verici görüşmesi! Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla bir araya geldiler - Son Dakika
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Fransız vekillerin utanç verici görüşmesi! Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla bir araya geldiler

13.04.2023 11:43

Terör örgütlerine verdiği destek sebebiyle tepki çeken Fransa Parlamentosu üyeleri utanç verici bir görüşme daha gerçekleştirdi. İktidardaki Renaissance Partisi'nin milletvekilleri, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla bir araya geldi. Utanç kaynağı görüşmeye ilişkin fotoğraf Fransız bir vekil tarafından sosyal medyadan paylaşılırken, kapalı kapılar ardındaki görüşmenin yeni bir krizin fitilini ateşleyeceği belirtiliyor.

Terör örgütü PKK/ YPG'ye verdiği destekle bilinen Fransa, yine bir skandala imza attı. Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp, sözde onur madalyası verilmesinin yankıları sürerken, Fransız milletvekilleri yine benzeri bir olayla gündemde.

FRANSIZ VEKİL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı. Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Mart ayında PKK/YPG mensupları Fransa Senato'sunda ağırlanmış, teröristlere sözde onur madalyası verilmişti. Olayın ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, skandal olay kınanmıştı.

ALMANYA'DA EYLEM HAZIRLIĞI

Öte yandan Almanya'da da yoğun şekilde faaliyet gösteren terör örgütü, 15 Nisan'da Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem düzenlemeye hazırlanıyor. Avrupa genelinde PKK'lı tüm derneklere eyleme katılma çağrısı yapıldı. Terör örgütü yandaşları geçtiğimiz ay da Almanya'da çeşitli şehirlerde Türk Konsoloslukları önünde eylemler gerçekleştirmişti.

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Almanya, Fransa, YPG, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransız vekillerin utanç verici görüşmesi! Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla bir araya geldiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız vekillerin utanç verici görüşmesi! Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla bir araya geldiler - Son Dakika
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