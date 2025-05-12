Terörsüz Türkiye hedefi için yeni aşama - Son Dakika
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Politika

Terörsüz Türkiye hedefi için yeni aşama

Terörsüz Türkiye hedefi için yeni aşama

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir sürecin başladığını, örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Tarihi...

12.05.2025 23:19
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir sürecin başladığını, örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Tarihi bir inisiyatif olan Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu ile iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı ve Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrının, 'Terörsüz Türkiye' hedefini öncelik haline getirdiğini belirterek, "Kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir süreç başlamıştır. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçilmiştir. İlgili devlet kurumlarımızın titiz çalışmaları ile sahadaki gelişmeler yakından takip edilecektir. Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için çok yönlü ve titiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır. Silahların bırakılması, terör tehdidinin ortadan kalkması ile ülkemizin demokratik standartlarını ve kalkınmasını yükseltmek için büyük imkanlar doğacaktır" ifadelerini kullandı.

'BÖLÜCÜLÜK VE AYRIMCILIK YAPANLAR KAYBEDECEKTİR'

Yılmaz, terörsüz ortamda demokratik siyasetin güç kazanacağını belirterek, "Milli birlik içinde, farklılıklara saygı duyulan bir ortamda, tarihi kader ortaklığımız ve kardeşliğimiz kazanacaktır. Türk- Kürt, Sünni- Alevi, 86 milyon kazanacaktır. Bölücülük ve ayrımcılık yapanlar kaybedecektir. Sadece ülkemizde değil, bölgemizde de istikrarı güçlendirecek bu süreç, emperyalist tuzakları boşa çıkarırken, güçlü ve büyük Türkiye gerçeğini daha görünür kılacaktır. Ülkemizin bu tarihi döneminde Cumhur İttifakı'nın yanı sıra, Gazi Meclisimizde temsil edilen tüm siyasi görüşlerden partilerin, sivil toplumun desteği de önem taşımaktadır. Bu vesile ile terörle mücadelede en büyük fedakarlığı yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi, şehit ve gazi yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Keşke rahmetli Sırrı Süreyya Önder de büyük emek ve katkı verdiği bu sürecin geldiği bu aşamayı görebilseydi. Tarihi bir inisiyatif olan Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye hedefi için yeni aşama - Son Dakika

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