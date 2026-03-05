"Terörsüz Türkiye hedefi istikrarlı bir şekilde devletimizin yarınlarını inşa etmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Terörsüz Türkiye hedefi istikrarlı bir şekilde devletimizin yarınlarını inşa etmektedir"

"Terörsüz Türkiye hedefi istikrarlı bir şekilde devletimizin yarınlarını inşa etmektedir"
05.03.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, terörsüz Türkiye hedefinin istikrarlı bir şekilde devletin yarınlarını inşa ettiğini söyledi.

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, terörsüz Türkiye hedefinin istikrarlı bir şekilde devletin yarınlarını inşa ettiğini söyledi.

Başkan Gündüz, Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve birlik içinde yarınlara yürümesi adına yürütülen "terörsüz Türkiye" hedefinin, yalnızca güvenlik politikalarının değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendirilmesinin de bir gereği olduğunu söyledi. Başkan Gündüz, "Bu süreç, hepimiz için tarihi bir süreç ve aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur. Ülkemizin en büyük gücü farklılıklarına rağmen aynı vatan, aynı bayrak etrafında birleşebilen millet iradesidir. Bu nedenle bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey aramızdaki kardeşliği daha da güçlendirmek, gönüller arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve milli dayanışmayı büyütmektir. Unutmamalıyız ki güçlü bir Türkiye'nin temeli iç kalenin sağlam olmasıdır. İç kaleyi tahkim etmek toplumsal birliğimizi korumak, gönüllerdeki kardeşliği büyütmek ve ortak değerler etrafında kenetlenmekle mümkündür.

Bu noktada vatanseverlik, hepimizin ortak paydasıdır. Kimliğimiz, görüşümüz ya da düşüncemiz ne olursa olsun; bu topraklara olan bağlılığımız, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası konusunda aynı noktada buluşabiliyoruz. Terörün tamamen sona erdiği, güvenin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye için atılan her adım, milletimizin ortak geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu nedenle toplumsal birliğimizi güçlendiren, kardeşliği büyüten ve milli dayanışmayı artıran her çabayı desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bize düşen görev ayrışmaları değil birliği, öfkeyi değil kardeşliği, çatışmayı değil dayanışmayı büyütmektir. Çünkü biliyoruz ki gönüllerde kurulan kardeşlik köprüleri, bu milletin en sağlam kalesidir. Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak görevidir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Terörsüz Türkiye hedefi istikrarlı bir şekilde devletimizin yarınlarını inşa etmektedir' - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:21:28. #.0.4#
SON DAKİKA: "Terörsüz Türkiye hedefi istikrarlı bir şekilde devletimizin yarınlarını inşa etmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.