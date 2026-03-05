"Terörsüz Türkiye hedefi istikrarlı bir şekilde devletimizin yarınlarını inşa etmektedir"

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, terörsüz Türkiye hedefinin istikrarlı bir şekilde devletin yarınlarını inşa ettiğini söyledi.

Başkan Gündüz, Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve birlik içinde yarınlara yürümesi adına yürütülen "terörsüz Türkiye" hedefinin, yalnızca güvenlik politikalarının değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendirilmesinin de bir gereği olduğunu söyledi. Başkan Gündüz, "Bu süreç, hepimiz için tarihi bir süreç ve aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur. Ülkemizin en büyük gücü farklılıklarına rağmen aynı vatan, aynı bayrak etrafında birleşebilen millet iradesidir. Bu nedenle bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey aramızdaki kardeşliği daha da güçlendirmek, gönüller arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve milli dayanışmayı büyütmektir. Unutmamalıyız ki güçlü bir Türkiye'nin temeli iç kalenin sağlam olmasıdır. İç kaleyi tahkim etmek toplumsal birliğimizi korumak, gönüllerdeki kardeşliği büyütmek ve ortak değerler etrafında kenetlenmekle mümkündür.

Bu noktada vatanseverlik, hepimizin ortak paydasıdır. Kimliğimiz, görüşümüz ya da düşüncemiz ne olursa olsun; bu topraklara olan bağlılığımız, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası konusunda aynı noktada buluşabiliyoruz. Terörün tamamen sona erdiği, güvenin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye için atılan her adım, milletimizin ortak geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu nedenle toplumsal birliğimizi güçlendiren, kardeşliği büyüten ve milli dayanışmayı artıran her çabayı desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bize düşen görev ayrışmaları değil birliği, öfkeyi değil kardeşliği, çatışmayı değil dayanışmayı büyütmektir. Çünkü biliyoruz ki gönüllerde kurulan kardeşlik köprüleri, bu milletin en sağlam kalesidir. Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak görevidir" dedi. - DİYARBAKIR