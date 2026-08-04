Terörsüz Türkiye İçin İstişareler - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye İçin İstişareler

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Abdulhamit Gül, terörle mücadele için siyasi partilere düzenleme bilgilendirmesi yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin siyasi parti gruplarını bilgilendirdiklerini belirterek, "İstiyoruz ki Türkiye'nin temel meselesi olan bu sorunu partilerle ve onların desteğiyle çözüme kavuşturalım." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile birlikte Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti TBMM gruplarını ziyaret eden Gül, görüşmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin siyasi partilere bilgi verdiklerini aktaran Gül, "Türkiye'de terörün sona ermesine yönelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi konusunda tüm partileri bilgilendirdik. İstiyoruz ki Türkiye'nin temel meselesi olan bu sorunu partilerle ve onların desteğiyle çözüme kavuşturalım. Bu yönde partileri bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

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