Terörsüz Türkiye için Yeni Komisyon Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Terörsüz Türkiye için Yeni Komisyon Kuruldu

05.08.2025 20:58
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TBMM'de 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' oluşturuldu, usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan komisyonun adı, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi, komisyonun usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan komisyonunun ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, komisyonun adının "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendiği, komisyonun çalışma usul ve esaslarının oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Gazi Meclis'in çatısı altında oluşturulan komisyonun, 5 Ağustos'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandığı ve ilk toplantısını gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon, ülkemizin tarihi bir fırsat yakaladığı bu dönemde, yarınlarımızı şekillendirecek önemli bir sürecin takipçisi olacak, barışı kalıcılaştıracaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak, kamuoyunun mevcut sürece dair bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Toplantıda, siyasi parti grupları ile grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileri sürece ve komisyonun önemine ilişkin görüşlerini paylaşmıştır. Bu ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Komisyonun adı, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak belirlenmiştir. Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir. Söz konusu toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edilmişlerdir. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır."

Kaynak: AA

Demokrasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye için Yeni Komisyon Kuruldu - Son Dakika

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