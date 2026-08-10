TBMM'de Terörsüz Türkiye Teklifi Görüşülüyor
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti liderleri de dahil olmak üzere siyasi parti temsilcileri hazır bulunuyor; grup başkanvekilleri söz aldı.
Terörsüz Türkiye yasa teklifi TBMM genel Kurulu'nda görüşülecek.
TBMM Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri için toplandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu TBMM Genel Kurulu'nda hazır bulundu.
İYİ Parti grubu milletvekilleri yakalarına Türk bayraklarıyla oturdu.
Siyasi parti gruplarının Grup Başkanvekilleri konuşma yapıyorlar.
Son Dakika › Politika › TBMM'de Terörsüz Türkiye Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?