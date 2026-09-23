"Terörsüz Türkiye" ve Türk-Kürt kardeşliği vurgusu Kars’ta öne çıktı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, "Terörsüz Türkiye" hedefinin terörü ve şiddeti ülke gündeminden tamamen çıkarmayı ve bin yıllık kardeşliği daha da pekiştirmeyi amaçladığını belirterek, "Ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldi. Bakan Güler, kentteki programı kapsamında sırasıyla 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kars Valiliği ve Kars Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Güler, daha sonra AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılarak partililerle bir araya geldi.

AK Parti Kars İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Güler, dünyada ve bölgede güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği kritik bir süreçten geçildiğini söyledi.

"Risk ve tehditler her geçen gün artıyor"

Güler, yakın coğrafyada yaşanan kriz ve savaşların güçlü devlet olmanın, dirayetli ve istikrarlı liderliğin yanı sıra milli birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyada güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği, bölgemizde ise risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan krizler ve savaşlar güçlü devlet olmanın dirayetli ve istikrarlı bir liderlik ile milli birlik ve beraberliğe sahip bulunmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine hassas bir dönemde ülkemiz istikrar ve huzur adası vasfını muhafaza ederken uluslararası güvenlik mimarisinin de etkin ve güçlü aktörlerinden biri olmayı başarmıştır."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gece gündüz çalışıyor"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde Türkiye'nin güvenliği ve milletin huzuru için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güler, şöyle konuştu:

"Bu kritik süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin güvenliği, asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden canla başla çalışmaktadır. Gazi ve muzaffer ordumuz hudutlarımızın güvenliğinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası görev ve misyonlara kadar pek çok vazifeyi eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla icra etmektedir."

"Terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak istiyoruz"

Konuşmasının önemli bölümünü "Terörsüz Türkiye" hedefine ayıran Bakan Güler, Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini belirtti.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefin elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmek olduğunu ifade etti.

Güler, "Ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için kırk yılı aşkın süre boyunca terörle büyük bir mücadele yürüttük. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kazanımları kalıcı hale getirmek, terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği barışın temel yapı taşıdır"

Bakan Güler, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca süregelen birlikteliğinin bölgesel barış açısından önem taşıdığını vurguladı.

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle vurgulamak isterim ki ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır."

"Türkiye kaynaklarını üretime ve yatırıma daha fazla yöneltecek"

Güler, Türkiye'nin güvenlik alanındaki kazanımlarının kalıcı hale gelmesinin ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimine de katkı sağlayacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"İçeride birlik ve beraberliğini daha da tahkim eden, güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getiren bir Türkiye, kaynaklarını üretime, yatırıma, teknolojiye ve vatandaşlarının refahına daha fazla yöneltecek, uluslararası alandaki ağırlığını da daha ileriye taşıyacaktır."

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Bakan Güler, toplantının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Güler, son olarak Kars'ta gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelecek.