Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye Vurgusu

Terörsüz Türkiye Vurgusu
21.06.2026 16:55
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Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin coğrafyayı huzura kavuşturduğunu açıkladı.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu irade, sadece Türkiye'yi değil, coğrafyamızı da belli bir huzura kavuşturmuştur." dedi.

Adan, İzmir'de Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen partisinin Karabağlar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, MHP'nin yarım asrı aşan mücadelesiyle Türk milletinin vicdanında yer etmiş büyük bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Davanın makam ve mevki değil, vatan sevgisi, fedakarlık ve adanmışlık üzerine kurulu olduğunu aktaran Adan, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana karşı karşıya bulunduğu temel meselelerin değişmediğini dile getirdi.

Celal Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel kuşatmalara karşı siyasi bağımsızlığımızı korumak, milli egemenliğimizi her türlü şer ocağına karşı tahkim etmek ve Türkiye'yi bölgesel ve küresel oyunların üzerinde dev bir aktör haline getirmektir hedefimiz. Türk milleti, kendi ülkesinin insanlarını istismar eden Avrupalılara, Amerikalara şahit olmuştur. Terör örgütü, Fransız, Alman, Amerikan silahlarıyla donatılarak, Türkiye'nin içerisinde bir kargaşa yapılması konusunda tanzim edilmiş bir harekettir. Milliyetçi Hareket Partimizin lideri Devlet Bahçeli'nin iradesi bir tarih şuurudur. Tesadüf bir olay değildir."

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Adan, "Bu irade, sadece Türkiye'yi değil, coğrafyamızı da belli bir huzura kavuşturmuştur. Dün bize saldıranlara silah veren Suriye, bugün bizim yanımızda yer almaktadır. Irak'ta, bölgede herkes Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmiş, terörün artık kimse tarafından desteklenmeyeceği bir ortama doğru Türkiye'yi getirmiştir." diye konuştu.

Türk milliyetçilerinin en büyük başarısının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu olduğunu belirten Adan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devletin, Türk milliyetçiliği fikri etrafında yükseldiğini vurguladı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise İzmir'deki ilk ilçe kongresinin Karabağlar'da yapıldığını kaydetti.

Bu anlamda İlçe Başkanı Latif Alaboğa'ya hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Osmanağaoğlu, ilçe başkanlığına aday olan İdris Gürkan Öztürker'e başarılar diledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Bizim kongrelerimiz şahısların değil, davanın öne çıktığı, nefislerin değil, ülkülerin kazandığı kutlu buluşmalardır. Çünkü bizler lideri belli, davası belli, hedefi belli olan bir siyasi hareketiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleşen kongrede, MHP Karabağlar İlçe Başkanı, İdris Gürkan Öztürker oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Celal Adan, Politika, Güvenlik, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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