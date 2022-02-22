Üye Girişi
Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan - Son Dakika

Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan

22.02.2022 12:02
Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Terziler Odası Olağan Genel Kurulu'nda Halil Sezer yeniden başkanlığa seçildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Terziler Odası Olağan Genel Kurulu'nda Halil Sezer yeniden başkanlığa seçildi.Tavşanlı Terziler Tuhafiyeciler Konfeksiyoncular ve Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 12. Olağan Genel Kurulu Meteoroloji Cafe Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Genel Kurul da 2 aday başkanlık için yarıştı. Seçimde 116 ay olan Halil Sezer yeniden başkanlığa seçildi.Genel Kurula katılım ve ilgi oldukça fazla oldu. Seçime Kütahya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, MHP İlçe Başkanı Barbaros Öztürk, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, İYİ Parti ilçe Başkanı Uğur Öğüt, Millet Partisi İlçe Başkanı Halil Özcan, Kütahya ve Tavşanlı Oda Başkanları, daire amirleri, davetliler ve oda üyeleri katıldı.

Genel kurulda oy kullanma işleminin ardından sandık açılarak oy sayımına gidildi. Toplamda 156 oy kullanıldı, bu oyların 116'sını mevcut başkan Halil Sezer, diğer aday Seher Atay 37 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Genel Kurulda üçüncü kez başkan seçilen Halil Başkan Sezer, diğer aday Seher Atay'ı katılımından dolayı tebrik etti. - KÜTAHYA

Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan

YORUMLAR
500
Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan

Esnaf ve Sanatkarlar, Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:14:58. #1.12#
SON DAKİKA: Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement