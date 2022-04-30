TESK Genel Başkanı Palandöken: "Emek ve alın teri ile yapılan her iş değerlidir" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Emek ve alın teri ile yapılan her iş değerlidir"

30.04.2022 09:48
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Emek ve alın teri ile yapılan her iş değerlidir"

Emektarın, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ı kutlayan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Emek ve alın teri ile yapılan her iş değerlidir" dedi.

Emektarın, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ı kutlayan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Emek ve alın teri ile yapılan her iş değerlidir" dedi.

Emek ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı kutlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emek ve alın teri ile yapılan her iş değerlidir. Dünyayı emekçiler şekillendirir ve renklendirir. Hepimiz haklının yanında olmalı, haklının hakkını alması için uğraşmalıyız. Emek ve dayanışmanın sembolü olan 1 Mayıs'ın değerini bilerek dostluk ve dayanışma havasında esnaf ve sanatkarlarımız adına kutlanmasını diliyor, işçi, emekçi ve memurlarımız olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü bu vesileyle kutluyorum" dedi.

"Dünyayı emekçiler şekillendirir emekçiler anlamlandırır"

Ülke ekonomisinin kalkınmasında başrol oynayan emekçi işçilerimizin değerini vurgulayan Palandöken, "Alın terinin olduğu her işte kazanılan para en kutsal kazançtır. Bu büyük dünya emekçiler ve işçilerin çalışmalarıyla bugünlere gelmiştir. Emek olmadan sermaye olmaz, sermaye emeğin meyvesidir. Her emekçinin ve işçinin emeğinin karşılığını alması sağlamalı. Dayanışmanın, birliğin ve mücadelenin sembolü olan bu bayramı esnaf ve sanatkarlarımız adına en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Bendevi Palandöken, 1 Mayıs, Türkiye, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Emek ve alın teri ile yapılan her iş değerlidir' - Son Dakika


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