AK Parti'de ismi İBB adaylığıyla anılan Tevfik Göksu'nun namaz kıldığı görsel gündem oldu - Son Dakika
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AK Parti'de ismi İBB adaylığıyla anılan Tevfik Göksu'nun namaz kıldığı görsel gündem oldu

22.07.2023 12:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"YAYIN ARASINDA REKLAMA GİRMİŞ"

Son dönemlerde ismi Murat Kurum ve Şadi Yazıcı ile birlikte AK Parti'nin muhtemel İBB adayları arasında da geçen Tevfik Göksu'nun fotoğrafıyla ilgili "Tevfik Göksu CNN Türk'te yayın arasında reklama girmiş", "Tevfik Göksu, seçim çalışmalarına erken başladı", "CNN Türk stüdyosunda namaz pozu" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;

Öte yandan programda Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu'nun kendi siyasi çıkarları için 50 günde 200 toplantı yaptığını öne süren Göksu, "Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu olan deprem için İBB Meclisi'ndeki özel oturuma bile katılmadı" diye konuştu.

YORUMLAR (5)
  • Alaettin Demir: Kıbleni sakin şaşırma....Aman ha.... Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • Recai durukan: AKP HALA YEREL SECİMLERİ ALABİLECEGİNİMİ DÜŞÜNÜYOR BU GÜNLERİ UNUTMUYACAGIZ UNUTTURMAYACAGIZ SÖZLER TUTULMAŞ ZAM ÜSTÜNE ZAM SEÇİM ZAMANI Bİ PARMAK BAL YOK EYLE EFENDİM Cevap Yaz 25 17 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Artık İBB sinde çalısan 85 bin kisinin soyadı Göksu olur. Tüm aşireti İstanbulda maaşa bağlar. Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
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Murat Kurum, Şadi Yazıcı, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de ismi İBB adaylığıyla anılan Tevfik Göksu'nun namaz kıldığı görsel gündem oldu - Son Dakika
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