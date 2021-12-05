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Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım - Son Dakika

Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

05.12.2021 15:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısına istek üzerine telefonla bağlandı. Partililerin" Reisi ara" tezahüratlarının ardından Yıldırım'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un, 2023, ardından 2024 olmak üzere, yeniden sahibini bulması lazım" ifadesini kullandı.

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yıldırım, partililerin "Reisi ara" tezahüratlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Buluşmaya bağlanan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2023'e giden yolda bu tür istişare toplantılarının çok verimli olacağına inandığını söyledi.

Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

"2023'E GİDEN YOLDA YOĞUN ÇALIŞMANIN İÇERİSİNDE OLMAMIZ LAZIM"

Dün Siirt'te olduklarını anımsatan Erdoğan, "Siirt'te yapmış olduğumuz toplantılar da hamdolsun çok verimli ve faydalı oldu. Teşkilatımızın duymuş olduğu heyecanı Siirt'te de görmenin mutluluğunu yaşadık. Bir şeyi sizlerden özellikle rica ediyorum; Artık 2023'e giden yolda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yoğun çalışmanın içerisinde olmamız lazım. Ana kademe alanında çok yoğun çalışmalı, kadın kolları çalmadık kapı bırakmamalı, gençlik kollarımız ise yine TEKNOFEST kuşağı olarak yoğun çalışma içinde olmalı" dedi.

"İSTANBUL'UN YENİDEN SAHİBİNİ BULMASI LAZIM"

AK Parti'nin 19 yılda yaptığı çalışmaların tüm millete anlatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Eğer bunu, millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var. Bunları milletimize anlatmamız lazım." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul, bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır, çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gidiyor. İstanbul adeta bu işte lokomotiftir. Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un, 2023, ardından 2024 olmak üzere, yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip. 2023'le birlikte yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, başta İstanbul olmak üzere, kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır, Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Siirt, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım - Son Dakika
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