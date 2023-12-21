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Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldiTicaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldiTicaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da

- Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldi Ticaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş adamları ile görüştü.

21.12.2023 - 09:12,
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- Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da

BAKÜ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan- Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş adamları ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'da temaslarına başladı. Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş adamları ile bir araya geldi. Bolat, iş adamlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere görüşmeden ayrıldı.

Bolat, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Ajansı ile Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği'nin ortak organizasyonunda gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılacak. Forumun ardından Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek olan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan\'da iş adamlarıyla bir araya geldiTicaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan\'da
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldiTicaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan'da iş adamlarıyla bir araya geldiTicaret Bakanı Ömer Bolat Azerbaycan'da - Son Dakika
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