Ticaret Bakanı Kütahya\'da İhracat ve Potansiyeli Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Kütahya'da kentin üretim, sanayi, enerji, turizm ve ihracat potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ilk olarak Valiliği ziyaret ederek il protokolü ile bir araya geldi. Bolat, ziyaretinin ardından siyasi parti il başkanlıkları, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, Zafer Kalkınma Ajansında STK temsilcileriyle gerçekleştirilen istişare toplantısında Kütahya'nın üretim gücüne dikkat çekerek, "Kütahya'nın üreten, çalışkan bir şehir olması tarih boyunca Türkiye'nin ve geçmişteki Osmanlı ve Selçuklu imparatorluğu dönemlerinin devletine bağlı, milletini seven toprağına bağlı ve kanaatkar insanların, çalışkan insanların, üreten insanların şehri, huzur şehri, çok kıymetli bir yer" dedi.

Kentin sanayi alanındaki konumuna değinen Bolat, "Kütahya aynı zamanda doğal taşların, madenciliğin ve sanayinin geliştiği bir yer. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren seramik, cam, porselen, çini sektörlerinin yani taşa ve toprağa dayalı sanayi sektörlerinin çok hızlı geliştiği ve bugün Türkiye bu sektörde dünyada 7'nci büyük ülke konumunda" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın jeotermal kaynaklarının turizm ve sağlık turizmi açısından önemine de işaret eden Bolat, "Kütahya jeotermal zengin kaynaklarıyla artık hem bir turizm şehrimiz oldu, 3. büyük turizm şehrimiz. Yeni yatırımlarla çok daha büyüyecek ve turizmden istifade edecek ve de jeotermale dayanan, kaplıcalara dayanan sağlık turizmi alanında da hızla gelişti" diye konuştu.

"Bu yıl 1 milyar doları aşacak"

Kütahya'nın ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, kentin 2002 yılında 46 milyon dolar olan ihracatının bugün 1 milyar dolar sınırına dayandığını belirtti. Bolat, "Ve ihracatı seven bir şeydir. 2002'de 46 milyon dolar olan Kütahya'nın ihracatı 1 milyar dolar sınırına dayandı. Geçen sene 975 milyon dolara yakın, bu yıl 1 milyar dolara aşacak. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Kütahya'nın ithalat ve ihracat rakamlarına da değinen Bolat, "İthalatı 253 milyon dolar. Yani Kütahya bir İthalat yapıyor, dört ihracat yapıyor. Ülkemizin dış ticaret dengesini ve döviz varlığına olumlu katkıda bulunan bir şehrimiz" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın Ticaret Bakanlığı ve Eximbank desteklerinden yararlandığını belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Eximbank ihracat kredisi ve sigorta desteklerinden Kütahya'da faydalanıyor. ve 2025 yılında toplamda 82 milyon dolar Eximbank finans desteği sağlandı. Bu yılda ilk yedi ayda 62 milyon dolar sağlandı" diye konuştu.

Bakanlık tarafından sağlanan ihracat desteklerine ilişkin de rakam veren Bolat, "Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı ihracat hibe desteklerinde Kütahya geçen yıl 104 milyon lira aldı. Bu yıl da ilk 7 ayda 60 milyon lirayı geçti" dedi.

Hizmet ihracatının da desteklendiğini belirten Bolat, "Bunun içinde hizmetler sektörümüz de var. Hizmetler sektöründe de ihracat destekleri veriyoruz. O yüzden sağlık turizmi, eğitim turizmi, termal kaplıca turizmi noktasında firmalarımız istifade edebilirler" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın ulaşım avantajına dikkat çekti

Kütahya'ya son 23 yılda yapılan kamu yatırımlarına da değinen Bolat, "Hükümetimiz 23 yılda Kütahya'ya 114 milyar lira kamu yatırımı yaptı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan alt yapıya, üst yapıya sağlık tesisleri. Okullar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, yeni derslikler ve gruplarımız, modern yurtlarımız. Kurduğumuz teknopark, alga merkezleri, bölünmüş yollar, 360 kilometreye ulaştı" dedi.

Kütahya'nın ulaşım açısından stratejik bir konumda olduğunu belirten Bolat, "Kütahya çok önemli bir kavşak merkez. Türkiye'de en önemli akslardan biri olan Kuzey-Güney Aksı. Yani İstanbul'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanan o önemli yolun çok önemli bir kavşak noktasında" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın ulaşım avantajının yatırım ve ticaret açısından önemli olduğunu vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya her tarafa 3 saat mesafede. Antalya'ya da öyle. Yani Kuzey'e, Güney'e, Doğu'ya, Batı'ya 3 saat mesafede tam ortada stratejik bir mevkide bulunuyor. Bu da önemli bir avantaj."