Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Bu sene hedefimiz ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak' - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Bu sene hedefimiz ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak'

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda, bu yıl ülkeye 377 milyar dolar döviz kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Bolat, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin sanayileşme gelişiminde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin 10. büyük organize sanayi bölgesi olduğunu vurguladı.

18.03.2024 22:44  Güncelleme: 22:48
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Bu sene hedefimiz ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak"

Ticaret Bakanı Bolat İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile toplantıya katıldı

İZMİR - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Geçen yılı rekor bir ihracat rakamıyla 256 milyar dolar mal ihracatı olarak, 100 milyar dolar hizmet ihracatı olarak kapamıştık. Bu sene inşallah hedefimiz, 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı şeklinde ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat bir dizi program için İzmir'e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş yapan Bakan Bolat, burada AK Parti il teşkilatı ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra 'Üç Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri' ile toplantıya dahil olmak üzere AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Bolat toplantının ardından il başkanlığında teşkilat buluşmasına katıldı. Buradaki programlarını tamamladıktan sonra Çiğli'de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ziyareti gerçekleştirerek Yönetim Kurulu ile toplantı düzenledi. Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Bakan Bolat, "Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye'mizin sanayileşme gelişiminde çok büyük bir önem taşıyor. Kümelenme projeleri ile gelişen organize sanayi bölgesi yatırımları AK Parti'nin 21 yıllık döneminde çok büyük bir ilerleme sağladı. Türkiye'de 190 kadar organize sanayi bölgesi varken bu rakam, 348'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında olmak üzere 34'ü de Tarım ve Orman Bakanlığında olmak üzere toplam 382 organize bölgemiz var. Buralar kümelenmenin ve sektörel ilerlemelerin hızlandığı ve sanayimize, üretimimize, ihracatımıza büyük katkı veren yerler. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi de bu anlamda pozitif bir örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin 10'uncu büyük organize sanayi bölgesi ve 2,5 milyar dolarlık ihracatın da 1 milyar dolarlık ithalatı ile Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık pozitif katkı sağlıyor. İzmir'in tamamında bu olumlu gelişmeyi görüyoruz. Yaklaşık 24 milyar dolar ihracatı olan İzmir'in 13 milyar ithalatı var. Ülkemize tam 11 milyar dolar olumlu pozitif cari fazla kazandıran güzide bir şehrimiz" cümlelerini aktardı.

Sanayinin gelişmesinde hem yerli üretimin artışının hem de ihracat pazarlarının artışının büyük bir önem taşıdığının altını çizen Bakan Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızı arttırma noktasında çok sayıda faaliyetler yapıyoruz. Geçen yılda rekor bir ihracat rakamıyla 256 milyar dolar mal ihracatı olarak, 100 milyar dolar hizmet ihracatı olarak kapamıştık. Bu sene inşallah hedefimiz, 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı şeklinde ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak" ifadelerine yer verdi.

"Reeskont kredileri, Exim Bank'ın kredi ve sigorta sistemleri ile ihracatçılarımıza yardım ediyoruz"

"Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracat destek modüllerimiz gerekse Merkez Bankamızın kaynakları üzerinden ihracatçılarımızı reeskont kredileri, Exim Bank'ın kredi ve sigorta sistemleri ve bakanlık olarak bütçemizden yaptığımız destek programları ile tüm ihracatçılarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz" diye sözlerini sürdüren Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin dinamosu olan bütün sektörler çok önemli ama sanayi sektörü de milli gelirimiz 3'te birini, ihracatımızın yüzde 94'ünü oluşturan çok önemli bir sektör. Bu güzel sanayi bölgesinin genişlemesi yatırımlarını artması noktasında her zaman desteğimi hükümet olarak sanayicilerimize devam edecek."

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ömer Bolat, Türkiye, İzmir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Bu sene hedefimiz ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Bu sene hedefimiz ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak' - Son Dakika
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