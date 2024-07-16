Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da gerçekleşen G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Bolat, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısının düzenlenmesi konularında mutabık kaldıklarını belirtti.

16.07.2024 22:17
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya temaslarını sürdürüyor. Bolat, Villa San Giovanni şehrinde G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Bakan Bolat görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını 2 ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin İtalya ile köklü bir iş birliğine sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmeye önem verdiklerini vurguladı. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika
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