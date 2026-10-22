TİKA, Tonyukuk Yazıtları müzesini tamamladı, ziyaretçilere açılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde inşa etmeye çalıştığı barış, huzur ve refah esaslı ilerleyişin, geldiğimiz noktada en önemli vizyon eseri de tüm Türk devletlerimizle birlikte inşa ettiğimiz 'Türk Devletleri Teşkilatı'dır" dedi.

Ankara'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından, 'Bağımsızlıklarının 35'inci Yılında Türk Devletleri ve TİKA' programı düzenlendi. TİKA'da gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'a ait şarkıların seslendirilmesiyle başlayan programda daha sonra katılımcılar konuşma yaptı.

'YENİ BİR UFUK PENCERESİ AÇILDI'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "1991 yılında bu devletlerimiz bağımsızlıklarına kavuştuğunda yeni bir ufuk penceresi açıldı. Sadece bizler için değil, dünya için de bu gelişme çok önemliydi. O dönemin birçok mecmualarında, yayınlarında, literatüre baktığımızda yeni bir dünya düzeninin işaretleri artık geliyor. Türkiye ve kardeşlerinin bir araya gelme ihtimaliyle, 'Yeni bir dünya düzeni mi kurulacak' soruları soruluyor. ve bu gelişmeler yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti o dönem aldığı önemli bir stratejik kararla bu devletlerin dünya yüzünde bağımsızlıklarını tanıyan ilk devlet olarak tarihe geçmiştir. İşte aynı dönemde eş zamanlı olarak TİKA hayata geçirilmiştir. Bu kuruluşun kurulma gayesi ve felsefesi sıradan bir kuruluşun felsefesinden çok daha farklıdır. Sakalardan Göktürklere, Hunlardan Karahanlılara, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyet'e uzanan Türk tarih ve yönetim geleneğinin aslında bir uzantısıdır. TİKA yeni bir ufuk alanıdır" dedi.

'TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA İLK SIRADADIR'

Zorlu, Türkiye'nin kalkınma yardımları konusunda dünyada öncü bir ülke haline geldiğini söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti, insani yardımda dünyada ilk sıradadır. Bu bizim insanlığa, kardeşliğe ve bölgemizde barış ve huzuru tesis etmeye yönelik bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülen duruşun da bir tezahürüdür. Kimi ülkeler gittikleri coğrafyalara cetvelle gitmiş ayrıştırmış, parçalamış, bölmüş, böyle yönetmeye çalışmış. Biz ise atalarımızın, ecdadımızın mirasının bir gereği olarak pergelle oraya gidip gönül köprüleri çizmişiz. Bu bakımdan TİKA sadece bir yardım kuruluşu değil aynı zamanda kardeşlik ve insanlık duruşudur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde inşa etmeye çalıştığı bu barış, huzur ve refah esaslı ilerleyişin, geldiğimiz noktada en önemli vizyon eseri de tüm Türk devletlerimizle birlikte inşa ettiğimiz 'Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Türk devletlerinin 2021 yılında 1,4 trilyon dolar olan toplam gayrisafi yurt içi hasılası 2025 yılı sonuna gelindiğinde 2,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek üzereyiz. Yine küresel ticarette de aynı şekilde bir konumlanma söz konusu ve bizler artık 5 milyon kilometrekare yüz ölçümümüz, yaklaşık 200 milyon nüfusumuz ve bu ekonomik kapasitemizle dünyada koridorların enerji ve ulaştırma başta olmak üzere geçiş hatlarının merkezi konumundayız. 30'dan fazla başlıkta aramızdaki iş birliği çalışmaları devam ediyor. Dün 'Özbek Dili Bayramı'ydı ve bu anlamlı günde Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev çok önemli bir değişikliği onayladı, imzaladı ve yürürlüğe girdi. O da Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin yenileştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik düzenlemeydi. Şu an 28 harf ve 1 kesme işaretiyle birlikte neredeyse bizim alfabemize bire bir örtüşmeye çok yakın ve ortak alfabe çalışmalarımıza bir adım daha yaklaşılmış ve katkı sağlanmış oldu" diye konuştu.

'TONYUKUK YAZITLARI'NIN MÜZESİNİ TAMAMLADIK'

TİKA Başkanı Abdullah Eren de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın Liderler Zirvesi'nden sonra dönem başkanlığı Türkiye'ye geçecek. Bu kapsamda önümüzdeki sene için çok iyi bir hazırlık yaptık. Öncelikle buralarda tarihi, kültürel mirasımızın tekrardan gözden geçirilmesi için bir program yürütüyoruz. Bu kapsamda önemli bir bilgiyi paylaşmak isterim. Türk tarihi için çok önemli olan Göktürkler döneminden kalma, tarihteki ilk Türk ifadesinin geçtiği Tonyukuk Yazıtları'nın müzesini tamamladık, ziyaretçilere açılacak. Daha önce 2011 yılında yine Türkiyemiz TİKA marifetiyle Orhun Yazıtları'nın Orhun Vadisi'ndeki müzeyi tamamlayıp ziyaretçilere açmıştı. Şu an biz Tonyukuk Yazıtları'nı binlerce yıldır bulunduğu alanda muhafaza ediyoruz. Müzeyi de inşallah bitirmek üzereyiz. Bunun yanı sıra özellikle hem Özbekistan hem Kırgızistan'da tarihi kültürel mirasımızı korumaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Hız kesmeden devam edeceğiz. TİKA için bu ülkeler her zaman ayrıcalıkla konumda. O yüzden biz önümüzdeki dönem başkanlığı sürecinde çalışmalarımızı arttıracağız" ifadelerini kullandı.