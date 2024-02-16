TİP lideri Erkan Baş, Gebze\'den belediye başkan adaylığını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, sosyal medya hesabından "Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum." paylaşımı yaptı.
TİP lideri Erkan Baş, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gebze'den belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.
"Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi'nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır." diyen Baş, "Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.
Baş, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Türkiye'nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart! Gebze'yi işçiler yönetecek. Türkiye'yi işçiler yönetecek."
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Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceğine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, paylaşımında, "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz." dedi.
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