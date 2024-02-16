TİP lideri Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Politika

TİP lideri Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adaylığını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, paylaşımında, "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz." dedi.

16.02.2024 19:22  Güncelleme: 20:31
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, sosyal medya hesabından "Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum." paylaşımı yaptı.

TİP lideri Erkan Baş, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gebze'den belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adaylığını açıkladı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş

"GEBZE'DEN ADAYLIĞIMI İLAN EDİYORUM"

"Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi'nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır." diyen Baş, "Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GEBZE'Yİ İŞÇİLER YÖNETECEK"

Baş, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Türkiye'nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart! Gebze'yi işçiler yönetecek. Türkiye'yi işçiler yönetecek."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adaylığını açıkladı
TİP lideri Erkan Baş, Gebze\'den belediye başkan adaylığını açıkladı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika TİP lideri Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Hbo Hbo: Iscilerle isin yok ki senin. Hdp nin Turkiyelilesme projesinin en buyuk parcasisin. 15 23 Yanıtla
  • Ziya Öner: Emekli seyyanen zam istiyor sadaka değil... 9 1 Yanıtla
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