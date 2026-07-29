TİP Genel Başkanı'ndan İşçi Hakları Açıklaması - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı'ndan İşçi Hakları Açıklaması

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Erkan Baş, işçi sayısının artmasına rağmen sendikalaşmanın neden düştüğünü sorguladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "İşçi sayısı artıyorsa, üretilen değer artıyorsa, işçinin gücü niye artmıyor? İşçinin pazarlık gücü niye artmıyor? İşçinin aldığı niye artmıyor?" dedi.

Baş, Meclis'teki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Kuruluşu dolayısıyla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini aktaran Baş, CHP'deki "mutlak butlan" kararını eleştiren ilk partilerden biri olduklarını, hukuksuz uygulamaların karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi. Vatandaşların çalışarak yoksullaştığını ileri süren Baş, şunları kaydetti:

"Dün rakamlar açıklandı. 2026 Temmuz verileri, bakın çok basit. Türkiye'de son 6 ayda kayıtlı çalışan insanların sayısı 931 bin kişi artmış. Yani neredeyse bir milyon insan çalışanlar ordusuna katılmış. Bir milyon daha yeni işçi eklenmiş. Peki arkadaşlar aynı 6 ayda kaç kişi sendikalı olmuş, 19 bin. İşçi sayısı çığ gibi büyüyor ama sendikalaşma oranı düşüyor. Arkadaşlar bakın bu ülkede çalışan her 100 işçinin, üstelik kayıtlı çalışan her 100 işçinin, 86 tanesi yapayalnız, güvencesiz ve sendikasız çalışmaya mahkum ediliyor. Anayasal hakkı, anayasanın kendisine tanıdığı bir hakkı 100 tane çalışandan 86 tanesi kullanamıyor. İşçi sayısı artıyorsa, üretilen değer artıyorsa, işçinin gücü niye artmıyor? İşçinin pazarlık gücü niye artmıyor? İşçinin aldığı niye artmıyor? Çünkü istiyorlar ki tek başımıza kalalım."

Kaynak: AA

Erkan Baş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı'ndan İşçi Hakları Açıklaması - Son Dakika

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