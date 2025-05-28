TİP: Özel Okul Fiyatları Aşırı Yüksek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, özel okul fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, bu durumu eleştirdi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik "dalga dalga" operasyonlar yapıldığını ifade ederek, soruşturmalardaki delillerin sağlam olmadığını ileri sürdü.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sokaktaki afiş ve pankartlarının kaldırılmasını eleştiren Baş, "İmamoğlu ve siyasi tutsakların özgürlüğüne kavuşması için herkesin çabalaması gerektiğini, bunun insanlık görevi olduğunu" ifade etti.

Baş, barış için bedel ödeyen bir geleneğin mensupları olduklarını söyleyerek, Türkiye'de barışı toplumsallaştırmak için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

Asgari ücrete mutlaka bir ara zam yapılması gerektiğini ifade eden Baş, halkın alım gücünün dibe vurduğunu ancak market ve pazar fiyatlarının uçuk olduğunu söyledi.

Baş, 2025-2026 dönemi için özel okulların fiyatlarının açıklandığını da aktararak, "1,5-2 milyona varan fiyatlar var. Sadece okul parası. Yemeği, servisi eklemiyorum. Ortalama bir özel okulda bir asgari ücretlinin çocuğunu 1 yıl okutabilmesi için 5 yıl çalışması gerekiyor. 5 yıl aldığı maaşa dokunmayacaksın, su bile içmeyecek. 4 yıl okutacağını düşün, 20 yıl çalışması gerekiyor." dedi.

Özel okul ve özel hastanelere karşı olduklarını söyleyen Baş, insanların zorunlu temel ihtiyaçlarının birilerinin para kazanma aracı haline getirilemeyeceğini savundu.