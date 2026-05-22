TİP ve Sendika Temsilcileri CHP\'yi Ziyaret Etti

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile sendika ve oda temsilcileri CHP genel merkezine ziyarette bulunarak, Özgür Özel ile bir araya geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında Özgür Özel ve parti kurullarının görevden alınmasına ilişkin kararı sonrası CHP genel merkezine ziyaretler sürdü. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Özgür Özel ile görüştü.