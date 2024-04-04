Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), sonuçlarının 5 Nisan saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav Sonuçları yarın, 5 Nisan Cuma günü, saat 10.00'da açıklanıyor, hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 Nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, 2024 yılında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın gerçekleştirileceğini ve avukatlık stajına başlayacak gençlerin bu sınavı kazanması gerektiğini belirtti. Tunç, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurgulayarak, avukatlık mesleğinin kalitesinin artırılması için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Ayrıca, yeni Avukatlık Kanunu üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu kanunun bir an önce çıkmasını istediklerini ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanlığını kazanan BBP adayı Adem Uzun, seçim zaferini kutlama programıyla kutladı. Partililer, halaylar çekti ve hava fişek gösterisi yaptı. Başkan Uzun, vatandaşlarla birlikte şehri güzelleştireceğini vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında, önümüzdeki ramazanda özgür Filistin'in bayrağı altında Gazze'de iftar açacaklarını söyledi. Kurtulmuş, Gazze'deki direnişi ve Filistin davasına olan ilgiyi vurgulayarak, Filistin devletinin en kısa sürede kurulacağını belirtti.
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