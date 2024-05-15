TOBB 80. Genel Kurulu Akşam Yemeği Gerçekleştirildi

Politika

TOBB 80. Genel Kurulu akşam yemeği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 'TOBB 80'inci Genel Kurulu' kapsamında Ankara ATO Congresium'da resepsiyon düzenlendi. Genel Kurul resepsiyonuna, 81 il ve 160 ilçeden Odalar ve Borsalar ile Türkiye'nin tüm büyük sektörlerini kapsayan 67 sektör meclisinden iş insanları ve sektör temsilcisi yer aldı.

Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Türkiye ekonomisini büyütenlerin, iş ve AŞ sağlayanların, cefakar ve müteşebbis insanların mekanı olduğunu dile getirerek, "Farklılıkları birleştiren, kimseyi ayırt etmeyen yapısı ve uzlaşı kültürünüzle, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. TOBB çatısı altında bizleri, birbirimize yakın kılan Rabbime hamdediyorum. Camiamıza ve ülkemize mahcup olmadan, sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Arkamızda hayırla yad edilecek eserler ve hizmetler bırakmanın gayreti içinde olduk. Allah'ın izniyle olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "Bu camianın elde ettiği tüm başarılar, buradaki birlik ve beraberliğin eseridir. Her zaman söylüyorum, kuş alayıyla uçar. Benim en büyük şansım, işte böyle bir aileye sahip olmaktır. Desteğiniz, benim en büyük dayanağımdır. İnşallah yine hep birlikte camiamızı ve ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, STK Başkanları, üst düzey yargı mensupları, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı. - ANKARA