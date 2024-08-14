TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da Arabuluculuk Merkezi Açılışına Katıldı - Son Dakika
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Politika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da Arabuluculuk Merkezi Açılışına Katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ardahan\'da Arabuluculuk Merkezi Açılışına Katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, tahkim ve arabuluculuk sisteminin hızlı ve düşük maliyetli olduğunu vurguladı.

14.08.2024 18:40  Güncelleme: 18:45
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da uyum ve arabuluculuk merkezinin açılış törenine katıldı. Tahkim ve arabuluculuk sisteminin kültürümüzden geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu sistemin mahkemelere göre daha hızlı ve düşük maliyetli olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak için Ardahan'a geldi. Hisarcıklıoğlu, Ardahan programı çerçevesinde Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu ziyaretlerin ardından, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, "Tahkim ve arabuluculuk sistemi, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bu sistem Ahilik'ten geliyor. Eğer iki tüccarın arasında bir anlaşmazlık olursa ahi ocağında çözerken biz sonra bunu terk ettik. Bunu kim keşfetti? Batılılar keşfetti. Batılılar buna tahkim dediler, arabuluculuk dediler ve sistemin adını buna çevirdiler. Şimdi biz onlardan kendi sistemimizi ithal ediyoruz. Ne işe yarayacak? İki tüccar arasında anlaşamadıysa, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine gitme hakkınız var. Giderseniz tam iki yıl birinci derece mahkeme, iki yıl da ikinci derece mahkeme. Dört sene sürüyor. Ama tahkim ve arabuluculuğa gelirse üç ayda işiniz bitiyor. ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği karar neyse aynı hükümde geçerli" dedi.

Hisarcıklıoğlu, tahkim ve arabuluculuk masraflarının da mahkemelere göre daha düşük olduğunu sözlerine ekledi. Hisarcıklıoğlu daha sonra Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte Peynir atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da Arabuluculuk Merkezi Açılışına Katıldı - Son Dakika

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