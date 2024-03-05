Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın Seyitnecmettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte kentsel dönüşüm projelerini anlattı. Program, miting havasında geçerken Eroğlu, mahalle sakinlerine teşekkür ederek, Seyitnecmettin Mahallesi'nin Tokat'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve vefakar insanların harmanlandığı bir yer olduğunu belirtti.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gerçekleştirilen 124 projeye değinerek, Tokat'ı marka bir şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı ve kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini açıkladı. Önümüzdeki dönemde Tokat'ta üç ana bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaşacağını belirten Eroğlu, programda 750 hanenin dönüşümünün yapılacağını duyurdu. Programa, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan da katıldı. - TOKAT
Son Dakika › Politika › Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Seyitnecmettin Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projelerini anlattı - Son Dakika
Düzce'de tamamlanan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, yapılan yatırımların memnuniyet verici olduğunu belirtirken, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Düzce'ye sağlık ve eğitim alanında gelişmiş hizmetler kazandırmak istediklerini ifade etti. Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkoçelik-4' operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sakarya'da gelenekselleşen Ramazan Sokağı, 11 Mart'ta kapılarını açacak. Sokakta atölyeler, tiyatro gösterimleri, sergiler ve kitap stantları yer alacak. Ayrıca, Seçkin Bayramoğlu'nun meddah hikayeleri çocuklar için anlatılacak. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti, musiki dinletisi ve karagöz gösterisi yapılacak. Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu son meclis toplantısına katıldı. Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, gençlerle buluştu.
Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, MHP ve AK Parti ilçe başkanlarıyla birlikte Servetiye Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak, yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı. Ayrıca, doğal gaz yatırımları ve altyapı projeleriyle ilgili bilgi verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS'de usulsüzlük yaptığı soruşturmasında, 2009 ve 2010 KPSS sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ile bu soruları kullanarak sınavlardan yüksek puanlar alarak kamu kurumlarına atanan 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, şehri geleceğe taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu ve yapmayı planladığı projelerini, düzenlenen program ile 7 ana başlık altında anlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütünün sözde 'Gençlik Yapılanması' içerisinde 'Demokratik Öğrenci Meclisi' altında eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Haiti'de yaşananlar, ülkede son yıllarda silahlı çetelerin önlenemez gibi görünen yükselişini izleyenler için bile şoke edici. Bu Karayipler ülkesinin başkentinde ve giderek artan oranda kırsal kesimlerde de hakimi olan çeteleri yakından inceledik.
Sizin düşünceleriniz neler ?