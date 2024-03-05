Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Seyitnecmettin Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm projelerini anlattı

Politika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın Seyitnecmettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte kentsel dönüşüm projelerini anlattı. Program, miting havasında geçerken Eroğlu, mahalle sakinlerine teşekkür ederek, Seyitnecmettin Mahallesi'nin Tokat'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve vefakar insanların harmanlandığı bir yer olduğunu belirtti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gerçekleştirilen 124 projeye değinerek, Tokat'ı marka bir şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı ve kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini açıkladı. Önümüzdeki dönemde Tokat'ta üç ana bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaşacağını belirten Eroğlu, programda 750 hanenin dönüşümünün yapılacağını duyurdu. Programa, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan da katıldı. - TOKAT