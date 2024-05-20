Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 19 Mayıs Pazar günü düzenlenen festivalde başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti. Belediye Başkanı, gençlerin heyecanına ortak oldu ve eğitimle hayatı birleştiren belediyecilik anlayışını vurguladı.

20.05.2024 16:12  Güncelleme: 16:15
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, derslerinde başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti.

" Türkiye'nin Gücü; Gençliği" mottosuyla 19 Mayıs Pazar günü 81 ilde eş zamanlı festivaller düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes için Spor Federasyonu ve Tokat Belediyesi iş birliğinde Şehir Parkında düzenlenen festivalde farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik yer aldı. Festivale katılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çocuklar ve gençler arasında düzenlenen aktivitelere eşlik ederek onların heyecanına, enerjisine ortak oldu. Festival kapsamında derslerinde başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi olarak hayatla eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışıyla eğitimin her kademesinde gençlerin yanında olduklarını belirtti.

"Hayat ile eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışımız var"

Program sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında farklı bir etkinliğe imza attık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ortaklaşa güzel bir festival düzenledik. Sadece gençlerimiz değil, her yaştan vatandaşımız bu festivalde gençlik ve spor faaliyetleriyle buluştular. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimizin yanında olmaya, onlar için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda toplumun her kesimine, her yaşa özel projeler yer almaktadır. Bunlardan biri de gençlerimizi de yakından ilgilendiren hayat ile eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışımızdır. Bu anlayıştan yola çıkarak eğitimin her kademesinde hayata hazırlanan gençlerimize yönelik etkinliklerimiz olacaktır. Bugün bu festival kapsamında derslerinde başarı gösteren değerli gençlerimize, çocuklarımıza bisikletlerini hediye ettik. Bunu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Çünkü sağlıklı bir yaşam için gençlerimizin, çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer almalarını istiyoruz.

Festivalimize katılan bütün çocuklarımıza, gençlerimize ve değerli hemşerilerimize teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını ve Gençlik Haftalarını kutluyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti - Son Dakika

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