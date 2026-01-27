Tokat iş dünyası ile Musul arasında iş birliği kapısı aralandı - Son Dakika
Tokat iş dünyası ile Musul arasında iş birliği kapısı aralandı

Tokat iş dünyası ile Musul arasında iş birliği kapısı aralandı
27.01.2026 11:47  Güncelleme: 11:56
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul ziyareti sonrası Türkiye-İrak kardeşlik bağlarını güçlendiren ve sanayi, turizm, kültür alanlarında fırsatlar sunan protokolü değerlendirdi. Yazıcıoğlu, Musul ile imzalanan protokolün tarihi ve kültürel bağları pekiştireceğini vurguladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Türkiye ile Irak arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan protokolün sanayi, turizm, kültür ve ekonomi alanlarında önemli fırsatlar oluşturacağını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, iş insanlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri Musul ziyaretinin ardından Tokat Belediyesi Canikli Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek Musul ile imzalanan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Musul'da yaşanan Türkiye'yi de etkiler

Başkan Yazıcıoğlu, Türkiye ile Irak arasındaki kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaparak, Musul ile yapılan protokolün sadece resmi bir iş birliği değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından büyük anlam taşıdığını söyledi. Yazıcıoğlu, "Musul ile yapılan bu protokol aslında kardeşliğimizi pekiştirecek. Bu bölgeye yabancı değiliz. Kültürümüz birbirine çok yakın. Musul'da yaşanacak bir problem Türkiye'yi, Türkiye'de yaşanacak bir problem de Irak'ı etkiler" dedi.

"Musul'da büyük iş potansiyeli var"

Protokol kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda önemli adımlar atıldığını ifade eden Yazıcıoğlu, Musul'un ciddi bir iş potansiyeline sahip olduğunu belirterek; "Müthiş bir iş potansiyeli var ve her açıdan bize ihtiyaçları var. Bunu da defalarca dile getirdiler. Ticaretlerinin ağırlığını Türkiye ile yaptıklarını ifade ettiler. Biz de Tokat'ın bu ticaretten pay almasını istedik. Musul kapısını araladık, bundan sonrası iş insanlarımıza kaldı" diye konuştu.

İki ülkede irtibat ofisleri açacağız

İmzalanan protokolün sanayi, gastronomi ve kültürel alanları kapsayan geniş bir çerçevede hazırlandığını aktaran Yazıcıoğlu, iki şehir arasında irtibat ofisleri kurulacağını söyledi. Yazıcıoğlu, "Biri Musul Valiliği içerisinde, diğeri Tokat Belediyesi bünyesinde olacak iki irtibat ofisi açacağız. Bu ofisler karşılıklı raporlama yapacak, bürokratlara ve iş insanlarına kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Kardeşlik protokolü ülkemiz için önemli"

Musul'un özellikle turizm açısından Karadeniz Bölgesi'ne büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Başkan Yazıcıoğlu, DAEŞ sonrası kentte altyapı, üstyapı ve turizm alanlarında ciddi ihtiyaçlar bulunduğunu belirterek, "Karadeniz coğrafyasını çok seviyorlar. Doğamıza hayran kaldılar. Musul'da yapılacak çok iş var. Bu hassas dönemde imzalanan kardeşlik protokolü ülkemiz için de çok anlamlı" dedi. - TOKAT

