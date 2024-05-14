Tokat\'ta Engelliler Haftası Coşkusu

Politika

Tokat'ın Turhal ilçesinde, engelliler haftası coşkuyla karşılandı.

Turhal'da bir eğitim uygulama merkezinde düzenlenen özel programda, öğrencilerin sahnelediği dans ve halk oyunu gösterileri izleyenleri mest ederken, keyifli anlar yaşandı. Özellikle sandalye kapmaca oyunu, katılımcıların yüzlerinde gülümsemelere sebep oldu. Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk, Turhal Belediye Başkan Vekili Yalçın Çetin, Turhal Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, Turhal İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Dügeroğlu, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ın da aralarında bulunduğu davetliler, etkinlik boyunca öğrencilerle birlikte keyifli zaman geçirdi. Programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. - TOKAT