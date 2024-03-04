Politika

Tokat Valisi Hatipoğlu: "Alnında hafif yüzeysel sıyrık var"

Tokat Valisi Hatipoğlu Destici'nin son durumu hakkında açıklama yaptı

TOKAT - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yapılan tetkiklerine göre sol alın bölgesinde hafif yüzeysel sıyrık var. Bunun dışında gayet iyi" dedi.

Edinilen bilgiye göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, makam otomobili ile Tokat'ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşadiye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada Destici'nin yanı sıra Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mustafa Homalar, şöför ve koruma polisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Destici, Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da hastaneye giderek Destici'yi ziyaret etti. Ziyarette Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Hatipoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmamakta"

Vali Hatipoğlu, çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını söyleyerek, " Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yapılan tetkiklerine göre sol alın bölgesinde hafif yüzeysel sıyrık var. Bunun dışında gayet iyi. Çekilen beyin, akciğer, karın batın tomografileri temiz çıktı. Ama yine de müşahede amacıyla misafir ediliyor. Onun dışında şükürler olsun ki herhangi bir sorun yok. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mustafa Homalar'da ise sağ göz altında yara var. Çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Kontrol amaçlı müşahede altındalar. Reşadiye'de yapılan kan tahlilleri ile burada yapılan kan tahlilleri aynı değeri verdi. Bu da komplikasyon olmadığının göstergesi. Şoförümüz ve koruma polis memurumuzun da durumları gayet iyi. Tekrar Büyük Birlik Partisi camiasına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.