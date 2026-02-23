Tom Barrack Irak'ta Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
Tom Barrack Irak'ta Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Tom Barrack Irak\'ta Dışişleri Bakanı ile Görüştü
23.02.2026 15:31
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile hükümet ve güvenlik konularını görüştü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bağdat temasları kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün akşam Irak'a geldi. Barrack Bağdat temasları kapsamında bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Tom Barrack görüşmede, Irak'ta kurulacak yeni hükümetin oluşumuna dair ABD vizyonunu aktardı. Dışişleri Bakanı Hüseyin ülkesinin tutumunu yenileyerek, hükümet kurma sürecinin bir iç mesele olduğunu vurguladı. Iraklı bakan, müttefik ülkelerin ve özellikle ABD'nin görüşlerinin dikkate alındığını ifade ederken; Özel Temsilci Barrack, istikrarı destekleyen etkili bir liderliğin ortak hedefler için temel şart olduğunu belirtti.

DEAŞ mahkumlarının transferi ele alındı

İkilinin görüşmesinde, Suriye'deki gözaltı merkezlerinden Irak cezaevlerine nakledilen DEAŞ mensuplarının durumu da ele alındı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, bu adımı Irak'ın egemenliği açısından takdirle karşıladı.

Suriye ve İran dosyaları açıldı

Taraflar ayrıca, Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmaya tam destek verdiklerini teyit etti.

İran ile ABD arasındaki gerilime de değinen Iraklı Bakan Hüseyin, muhtemel bir savaşın bölgeyi felakete sürükleyeceği uyarısında bulunarak, Umman arabuluculuğunda Cenevre'de yapılması planlanan müzakerelere destek verdi.

Barrack, Sudani ile de bir araya gelmişti

Dün akşam Irak'a ulaşan Tom Barrack, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile de bir araya gelmişti. Barack görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın bölgeye yönelik barış planı doğrultusunda bir gelecek inşa etme hedeflerini ele aldıklarını kaydetmişti. Sudani ise bölgedeki sorunların köklü çözümlere kavuşturulması ve ülkelerin egemenliğine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulamıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, Suriye, Irak, Son Dakika

