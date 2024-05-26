Konya\'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatı devam ediyor

Politika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya'ya sağlık alanında değer katacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi'nde yapımı devam eden Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasını sağlayacak merkezin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, vatandaşların daha konforlu sağlık hizmeti alabileceği tesiste incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Türkiye'ye örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

"Belediyeler olarak elimizden gelen desteği gösteriyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak Konya'da sağlık standartlarının daha da yükselmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "İl Sağlık Müdürümüz ve Psikiyatri Bölümünden İkbal hocamızla birlikte Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi binamızın şantiyesini dolaştık. Artık inşaatta sona doğru geliyoruz. Konyamıza el birliğiyle, İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte inşallah çok önemli bir yatırımı, hizmeti de kazandırmış olacağız. Burada iki farklı bölümümüz var. Sağlıklı Hayat Merkezi tamamen vatandaşlarımızın hem beslenme konusunda hem fiziki aktiviteler konusunda hem de ruh sağlığı konusunda hizmet alabilecekleri bütün birimleri içerisinde bulunduran aynı zamanda önleyici sağlık hizmetlerinin de uygulanabileceği farklı birimlerle önemli bir merkez olacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz de Beyhekim Bölge Hastanemizde bulunan psikiyatri bölümümüzün ihtiyacını karşılayacak şekilde oradaki hastalarımızın rehabilitasyon anlamında ihtiyaçlarını giderebilecekleri, rehabilitasyon hizmetlerinin en sağlıklı bir şekilde verilebileceği bir merkez olacak. Konyamızda Türkiye'de örnek olabilecek bir merkezi burada inşallah kazandırıyoruz. Toplamda 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 2-3 aylık süre zarfında inşaat faaliyetlerini tamamlamış olacağız. İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu binalarımızın kullanımıyla ilgili hazırlıklarını şimdiden başladı. Konyamıza, Selçuklumuza hayırlı olsun" dedi.

Sağlık alanında Konya'da çok büyük yatırımlar ve çok önemli hizmetlerin yapıldığını belirten, Pekyatırmacı, "Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere İl Sağlık Müdürümüze, tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en hızlı ve en kolay şekilde ulaşabilmeleri, bu hizmetleri en nitelikli, en kaliteli şekilde alabilmeleri noktasında bizler de belediyeler olarak elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Bütün mahallelerimizde hem aile sağlığı merkezlerinin yapımı noktasında hem 112 acil sağlık hizmetleri merkezlerinin yapımı noktasında il sağlık müdürlüğümüzle sürekli temas halindeyiz. Bu ihtiyaçların karşılanması için hayırseverlerimizle de birlikte hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Yine Şehir Hastanemiz, Numune Hastanemiz, diğer hastanelerimiz Konyamızda bütün hemşehrilerimize en nitelikli, en kaliteli, beş yıldızlı bir sağlık hizmetini veriyor. Bu manada İl Sağlık Müdürümüzün şahsında bütün doktorlarımıza, sağlık personelimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konyamızda insanımızın hayat standardını yükseltmek için, sosyal ve toplumsal refahını artırmak için inşallah hep birlikte bu çalışmalarımızı en güçlü şekilde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Sağlığın her alanında desteklerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum"

2 güzide eserin hızla yükseldiğini ve tamamlandığını görmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, "Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Türkiyemize örnek bağımsız binalarda hizmet veren 2 güzide eser oluyor inşallah. Bizler de gerek personel, gerek iç dizaynı konusunda gerekli hazırlıkları tamamlamak üzereyiz. Sağlığın her alanında desteklerinden dolayı başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Buranın hem dizaynı hem lokalizasyonu açısından vatandaşlarımızın kolay ulaşacağı çok gözde bir yerde tesis edilmesi de ayrıca önem arz ediyor. İnşallah en kısa sürede açılışını birlikte yaparız" diye konuştu.

Her iki merkezde çok kapsamlı olacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi toplam 4 bin 699 metrekare alandan oluşacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi içerisinde 1 adet spor salonu, 4 gözlem ve tedavi odası, 1 psikolog odası, 1 ekip odası, 1 sosyal görüşme odası, 1 kütüphane, 9 atölye, 1 çok amaçlı salon, 1 doktor odası yer alacak. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ise 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet röntgen odası, 1 kan alma odası, 1 adet mamografi odası, 1 adet laboratuvar, 2 adet üreme sağlığı ve muayene odası, 1 adet KETEM odası, 1 adet üreme ve KETEM danışma odası, 1 adet USG, 1 adet gebe sınıfı 1 adet acil müdahale odası, 1 adet fiziksel aktivite koçu, 2 adet sigara bırakma odası, 3 adet fiziksel aktivite alanı - fizyoterapist, 1 adet pedagog, 2 adet diyetisyen, 1 adet ağız ve diş sağlığı, 1 adet ergoterapist, 2 adet psikolog, 2 adet sosyal hizmet odası, 2 adet çocuk gelişim odası ve 1 adet hasta eğitim odası ile vatandaşlara hizmet verecek. - KONYA