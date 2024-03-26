Köksal Toptan: Seçimler Türkiye\'nin geleceği için umut kapısıdır

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, 31 Mart günü yapılacak olan seçimlerle ilgili " Türkiye'nin geleceği ve istikrarı için yeni bir ümit kapısı aralayacaktır. Biz buna inanıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'a seçim çalışmalarında destek vermek için Devrek ilçesine geldi. Burada seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Toptan, Ulupınar'a seçim sürecinde başarılar diledi.
Köksal Toptan partililere hitap ederek, "Cumhuriyet tarihinde yerel ve genel seçimleri tahlil ettiğimiz zaman bu kadar zoru belki de hiç görmemişizdir. Seçim sonuçları itibariyle değil Türkiye'nin gelmiş olduğu kritik noktanın geleceğiyle ilgilidir. Onun için Cumhurbaşkanımız her zaman söyledi. Hemen hemen her konuşmasında dile getirdi. Beka sorunuyla Türkiye karşı karşıya. Yine kendi ifadeleriyle bu AK Parti sorunu değildir. Tayyip Erdoğan sorunu da değildir" dedi.
Türkiye'nin dört bir yanında sorun olmasına rağmen ayakta durmaya çalıştığına dikkat çeken Toptan, "İçinde bulunduğu şartları itibariyle Türkiye'nin ne kadar güçlü olması lazım geldiğini ilgili herkesin düşünmesi gerektiğidir. Kuzeyimizde sorunlar var. Güneyimizde sorunlar var. Doğuda sorunlar var. Batı'da Trakya olmak üzere Balkanlar olmak üzere zaten hep sorun yumağı olan bir coğrafyada Türkiye ayakta durmaya çalışıyor. Bu topraklarda binlerce yıl egemenlik kuran, yaşayan ve yaşatan kavimler geldi geçti" şeklinde konuştu.
"Türkiye bütün oyunları şu ana kadar bozarak geldi"
Türkiye'nin göç yolları üzerinde bir ülke olduğunu ifade eden Köksal Toptan, "Göç yolları üzerinde bir ülkeyiz. Bin yıldan beri biz buradayız. Öncesinde çeşitli medeniyetler buradaydı. Şimdi Türkiye'yi zorluyorlar ama Türkiye'de bütün oyunları şu ana kadar bozarak geldi. O bakımdan bizim kim ne isterse istesin, kim ne derse desin bu toprakları birine bırakıp bir yere gidecek halimiz yok. Gidecek yerimiz de zaten yok. O bakımdan Türkiye ve bu coğrafya üzerinde yaşayanlar, yaşamak isteyenler bizim uzattığımız elimizi tutması, Türklerin sevgi, merhamet, saygı ve kardeşlik duygularını paylaşmasını dileriz" dedi.
"Bu seçimler, bu çizmeye çalıştığım tabloya katkı sağlayacak bir sonuç doğuracak"
Toptan, "Topraklar burada yaşayan herkese yeter. Yeter ki iyi, hakkaniyetli kullanalım, birbirimizi sevelim, sayalım ve daha zengin olmak için kardeşçe, dostça yaşayalım. İnşallah bu seçimler, bu çizmeye çalıştığım tabloya katkı sağlayacak bir sonuç doğuracak ve Türkiye'nin geleceği, istikrarı için yeni bir ümit kapısı aralayacaktır. Biz buna inanıyoruz. Ben de uzun yıllar siyaset yapmış bir kişi olarak hem memleketime hem de ilçeme mutluluğumu, saadeti için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma dua ediyorum. İnşallah herkesi mutlu edecek sonuçlarla biten bir seçim gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.
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Son Dakika › Politika › Köksal Toptan: Seçimler Türkiye'nin geleceği için umut kapısıdır - Son Dakika
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