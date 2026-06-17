Tortum'da Huzurevi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Tortum'da Huzurevi Protokolü İmzalandı

Tortum\'da Huzurevi Protokolü İmzalandı
17.06.2026 11:00
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Aile Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Tortum'da 60 kişilik huzurevi için protokol imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun katılımıyla Erzurum'un Tortum ilçesinde yapılacak 60 kişi kapasiteli huzurevi için işbirliği protokolü imzalandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tortum'da yapılacak 60 kişi kapasiteli huzurevi için düzenlenen imza töreni, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve hayırsever bağışçı Niyazi Çakmakçı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarıkdaroğlu, Bakanlık olarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemeye ve bakım hizmetlerini daha nitelikli hale getirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin yalnızca bir bakım hizmeti değil, aynı zamanda vefa, merhamet ve sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yaşlılar geçmişten bugüne toplumun hafızasını, kültürünü ve değerlerini taşıyan en kıymetli büyüklerimizdir. Onların huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamak devletin en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bakanlık olarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemeye ve bakım hizmetlerini daha nitelikli hale getirmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor."

Tarıkdaroğlu, yapılacak huzurevinin bu anlayışın somut bir sonucu olduğuna işaret ederek, bağışçı Çakmakçı'yı katkılarından dolayı kutladı.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider de bu yatırımın Tortum adına büyük bir kazanım olduğunu belirterek, projeye katkı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu ve hayırsever Çakmakçı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Erzurum, Tortum, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Tortum'da Huzurevi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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