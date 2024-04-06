Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Göreve Başladı

Politika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini dün devralan Ahmet Metin Genç göreve başlamasının ardından bugün Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter ve tüm Daire Başkanlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Genel Sekreter ve Daire Başkanları, yürütülen faaliyetler hakkında Başkan Genç'e bilgi verdi ve yeni dönem planlamaları hakkında brifing sundu.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Geçen dönem değerli Başkanımız Murat Zorluoğlu ve sizlerle birlikte icra organlarımız olarak güzel hizmetler yaptık, şehrimize dokunduk. Şimdi hem yeni dönemde aynı projeksiyonla birlikte kalan işlerimizi tamamlamak hem de halkımıza söz verdiğimiz icraatlarımızı, çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçirmek adına bir gayretin içinde olacağız."

Başkan Genç, "Halkımıza söz verdiğimiz icraatlarımızı, çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçirmek adına bir gayretin içinde olacağız. Allah nasip ederse aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek, çıkarabilmek bizim hedefimiz. Şehrimize hizmet etmek bizim için büyük bir onur, büyük bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Genç, büyükşehir belediyesinin daha etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Ayrıca Başkan Genç, tüm daire başkanlarıyla iş birliği içerisinde Trabzon'u çok daha modern bir şehir haline getirecekleri inancına vurgu yaparak "Hem seçim döneminde halkımızla paylaştığımız projeleri hem de bu şehirde yaşayan bütün kesimlerin bizden beklentilerini karşılamak durumundayız. Böyle bir görevimiz var. Böyle bir sorumluluğumuz var. Böyle bir zorunluluğumuz var. Allah mahcup etmesin inşallah bu dönemde güzel işlere hep beraber imza atacağız" dedi.

Toplantı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yeni döneminin başlangıcı olarak nitelendirildi ve Genç, iş birliğinin önemine vurgu yaparak Trabzon'un kazanımları için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. - TRABZON