Trabzon Raylı Sistem Projesi İhale Aşamasında - Son Dakika
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Politika

Trabzon Raylı Sistem Projesi İhale Aşamasında

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da raylı sistem projesinin ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

30.11.2024 15:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihaleyi yaptıklarını, aşağı yukarı yer teslim aşamasında olduklarını söyledi.

Trabzon Havalimanı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Uraloğlu, havalimanında devam eden tadilat işlerini gözden geçirdiklerini belirtti.

Dış hatlar geliş terminalini bir süre önce hizmete açtıklarını ifade eden Uraloğlu, dış hatlar gidiş terminalini de projelendirdiklerini aktardı.

Uraloğlu, çalışmaların ardından havalimanının turizm sezonuna hazır hale getirileceğini vurgulayarak, "Arkadaşlardan aldığımız bilgi, 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız." dedi.

Trabzon programına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Trabzon'da devam eden yatırımlarımızı arkadaşlarımızla hem gözden geçireceğiz hem de geleceğe yönelik istişarelerde bulunacağız." diye konuştu.

"Sahilden geçecek olan güzergahın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz"

Uraloğlu, kentte yapılması planlanan raylı sistem projesine ilişkin son durumun sorulması üzerine, "Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihaleyi yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek Büyükşehir Belediyesi gerek Bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Yani bir altlığımız var. O anlamda bir sıkıntı yok, kendi takviminde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin uygulanacağı güzergahın belirlenmesi noktasında da birlikte hareket edildiğini belirten Uraloğlu, "Özellikle Doğu Karadeniz'i dikkate aldığımızda burasının bölgesel gelişmesi bizim için kıymetlidir. Yani tek noktaya odaklanıp da sadece mikro anlamda değerlendirirsek asla doğru yapmayız." dedi.

Uraloğlu, önceki dönemki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun başlattığı Samsun'dan Sarp'a kadar yani Ordu'yu, Giresun'u, Trabzon'u, Rize'yi ve Artvin'in sahil kesimini kapsayacak, sadece yük değil aynı zamanda yolcu taşımacılığına da hizmet edecek projenin de gündemlerinde olduğunun altını çizdi.

Diğer taraftan kuzey-güney aksında projeleri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Dediğim gibi, bunları bir polemik haline getirmemek lazım. Bunları, bir birlikteliğin sağlanması ile vesile kılmamız lazım. Onun için biz, sahilden geçecek olan güzergahın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz ve proje çalışmalarını da başlattık." diye konuştu.

Bugün Trabzonspor Kulübünün Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini de anımsatan Uraloğlu, seçilecek ekibe başarılar diledi.

Bakan Uraloğlu daha sonra Gülcemal Projesi'nin uygulama alanında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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