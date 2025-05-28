Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Yüksel, teklifin, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlandığını ifade etti.

Teklifin, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önlenmesini, kara yolu trafik güvenliğinin artırılmasını amaçladığını vurgulayan Yüksel, trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı caydırıcılığın sağlanmasının da hedeflendiğini dile getirdi.

Yüksel, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında izin almadan olay yerini terk eden sürücülere idari para cezasının yanı sıra 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı gibi toplumsal tehlike oluşturan eylemlere karşı cezai yaptırımlar arttırılacak, kolluk kuvvetlerinin test taleplerine karşı direnenlere yönelik cezai müeyyideler yeniden düzenlenecektir. Söz konusu düzenleme, caydırıcılığı artırmanın yanında, bağımlılıkla mücadelede de hukuki zemini güçlendirmektedir. Hız ihlallerine yönelik de kademeli ceza sistemi getirilecektir."

Cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kask kullanmama gibi alışkanlık haline gelmiş ihlallerde kademeli ceza getirileceğini kaydeden Yüksel, sosyal medyada trafik kural ihlallerinin teşvik edilmesini engellemek amacıyla düzenlemeye gidileceğini anlattı.

"Caydırıcılık arttıkça kaza sayıları ve trafik ihlalleri de azalmaktadır"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, teklifin kara yolları trafik güvenliğinin artırılması için önemli düzenlemeler içerdiğini anlattı.

Trafik güvenliğinin, "kamu güvenliği" meselesi olduğuna işaret eden Yurdunuseven, ülkelerin trafik kazalarını en aza indirmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Geçen yıl trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yurdunuseven, bu rakamın kasten öldürme suçu dolayısıyla meydana gelen can kayıplarından fazla olduğuna dikkati çekti.

Teklifin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefler kapsamında hazırlandığını aktaran İbrahim Yurdunuseven, şunları kaydetti:

"Kara yolu ulaşımı, günlük hayatın vazgeçilmez parçası olduğu kadar insan hayatını olumsuz etkileyen trafik kazaları nedeniyle küresel ölçekteki sorunların ilk sıralarında yer almaktadır. Kanun teklifiyle hedefimiz trafikte sıfır can kaybıdır. Sürücülerimizin çoğunluğu trafik kurallarına uymaktadır. Kural tanımayan küçük azınlık hem kendi canını hem sevdiklerinin canını hem de diğer masumların canını hiçe saymaktadır. Bu azınlık gruba yönelik caydırıcı olmamız şarttır. Yapılan bütün çalışmalar gösteriyor ki caydırıcılık arttıkça kaza sayıları ve trafik ihlalleri de azalmaktadır."

Teklifin 36 maddeden oluştuğunu söyleyen Yurdunuseven, teklifle hız sınırını aşanlara, makas ve drift atanlara verilecek cezaların artırılacağını bildirdi.

"Cezalar caydırıcı olduğunda vatandaşın trafik kurallarına dikkatli uyduğunu gördük"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nde trafik kazalarındaki can kayıplarının azaltılmasına yönelik hedefler yer aldığını hatırlattı.

Yeni bir anlayışla trafik konusuna yaklaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaloğlu, trafik kazalarındaki can kayıplarının 2023'te 6 bin 458 olduğunu belirtti.

Önceki yıl personel, radar ve yaka kamerası sayılarının artırıldığını anlatan Karaloğlu, buna rağmen geçen yıl trafik kazalarındaki can kaybının 2023'e göre yüzde 3 azaldığını ifade ederek, "Varmış olduğumuz netice, trafik cezalarındaki caydırıcılığın yeterli olmadığı, yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğuydu." dedi.

TBMM Genel Kurulunda geçen yıl kabul edilen kanunla, yasa dışı çakar kullanımındaki idari para cezasının 138 bin liraya yükseltildiğini anımsatan Karaloğlu, bu düzenleme sayesinde yasa dışı çakar kullanımının yüzde 80 azaldığını bildirdi.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Cezalar caydırıcı olduğunda vatandaşın trafik kurallarına dikkatli uyduğunu gördük. Trafikteki can kayıplarını hızlı şekilde aşağıya çekerek, hedeflediğimiz 2030 yılında trafik kazalarındaki can kaybının yüzde 50 azaltılmasını sağlarız diye temenni ediyoruz. Teklif, 86 milyon vatandaşımızın tamamını ilgilendiren bir çalışma. Teklif yasalaştığında trafik kurallarına uyma noktasında toplumumuzun daha dikkatli olacağına inanıyorum."

Teklifin, Anayasaya aykırı olduğunu ileri süren muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine açılan usul tartışmasının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.