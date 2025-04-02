TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi - Son Dakika
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Politika

TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi

TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''tüketimden gelen güçlerini'' kullanacaklarını söyleyerek boykot çağrısı yaptı. Boykota TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat da destek verdi. Pusat kendisine gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

02.04.2025 08:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken CHP Lideri Özgür Özel, "2 Nisan Tüketim Boykotu" adıyla yeni bir çağrı yaptı.

Özel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." ifadelerini kullandı.

AYBÜKE PUSAT BOYKOTA DESTEK VERDİ SONRA SİLDİ

'Ekonomik boykot' çağrısına TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu. Pusat, boykot çağrısından dolayı hedef gösterilince paylaşımını sildi.

TRT dizisini başrolü önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re'sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı.

Ekrem İmamoğlu, Aybüke Pusat, Özgür Özel, Teşkilat, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Trt, Son Dakika

Son Dakika Politika TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • kuzeyli baba:
    derhal diziden kovulmalı bence. gerekeni yapar TRT zaten 93 35 Yanıtla
  • trgyky1978:
    birde Teşkilat dizisinde oynuyor adamlar TRT yide boykot ediyor o zaman derhal diziden ayrıl boykotunu görelim 85 22 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Kusura bakma ama yaptığın şey yanlış ve yanlışı yaptığın için sildin bunu.sen sözde sanatçısın bilinçli olman lazım ülkeye zarar veren şeylerden uzak durmak lazım 72 30 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Hem devletin kanalından ekmek yiyecek hem devlete ihanet içinde olacak şutlayın gitsin... 75 17 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Aslında doğruyu yapmış.. Ama maalesef bu ülkede kendileri gibi olmayanı düşünmeyeni farklı görüşleri olanı barındırmıyorlar. İstiyorlar ki herkes onların doğru dediklerine yanlış dediklerine İnanıp biat etsinler. Sonrada buna demokrasi derler. Kovulmalı diyen zavallı yalaya yalaya dilin tahriş olmadı mı senin bi duruşunuz karekteriniz olsun koyun gibi nereye kadar. 22 60 Yanıtla
  • Sena2007:
    Hem bu devletin ekmeğini yiyeceksin hem ülkene yapilan düşmanlığa destek vereceksin bu kadını teşkilat ta görmek istemiyoruz gitsin özgür Özel ve avanesine dizi ceksin 54 16 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    dizide istemiyoruz bu haini 51 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    TRT halkın kanlı deil ki adil clismiyor. 21 38 Yanıtla
  • Şahabettin Aydoğan:
    cezayı duyunca yusuf yusuf ?? 43 12 Yanıtla
  • 78908900:
    Ormanda Çakal Cehennem de şeytan aramayın ,hepsi aramızda. 42 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi - Son Dakika
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