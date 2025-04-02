TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken CHP Lideri Özgür Özel, "2 Nisan Tüketim Boykotu" adıyla yeni bir çağrı yaptı.

Özel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." ifadelerini kullandı.

AYBÜKE PUSAT BOYKOTA DESTEK VERDİ SONRA SİLDİ

'Ekonomik boykot' çağrısına TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu. Pusat, boykot çağrısından dolayı hedef gösterilince paylaşımını sildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re'sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı.