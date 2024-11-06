Trump 101 Delege, Harris 71 Delege Kazandı - Son Dakika
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Politika

Trump 101 Delege, Harris 71 Delege Kazandı

ABD başkanlık seçiminde Trump 101, Harris 71 delege aldı. Cumhuriyetçiler önde.

06.11.2024 05:09
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ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump 101, Kamala Harris, 71 delege kazandı.

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump 101 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 71 delege kazandı. Sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı. Demokratçılar ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Massachusetts ve Illinois'de seçimi kazanarak, 71 delege sayısına ulaştı. Seçim yarışında 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday ise başkanlık seçiminin galibi olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Trump 101 Delege, Harris 71 Delege Kazandı - Son Dakika

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