Trump'a suikast girişiminde İHA iddiası

Politika

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a geçtiğimiz hafta düzenlediği mitingde suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, Trump kürsüye çıkmadan saatler önce bölgede insansız hava aracı (İHA) uçurduğu iddia edildi.

ABD'de başkan adayı ve eski Başbakan Donald Trump'a 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişimine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. ABD medyasının konuyla ilgili emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump'a suikast girişiminden bulunan ve olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Trump kürsüye çıkmadan saatler önce miting alanında bir insansız hava aracı (İHA) uçurarak bölgeyi görüntüledi. Üst düzey bir emniyet kaynağı, Crooks'un aracından bir İHA ve İHA ekipmanının çıkarıldığını söyledi. Havadan gözetlemenin "güvenlik zafiyetlerinden biri" olduğu ve Crooks'un saldırısını havadan kaydettiği görüntülere göre planlamış olabileceği yönünde yorumlar yapıldı. ABD Gizli Servisi'nin güvenliği sağladığı bölgelerde genellikle İHA uçuşları yasaklanırken, söz konusu yasağın Trump'ın mitinginde uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, saldırının ardından Gizli Servis'in olayı ele alış biçimine yönelik üç soruşturma başlattı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da Kongre'de soruşturma yapılacağına dair söz verdi.

Trump suikast girişiminde kulağından vurulurken, saldırı düzenleyen Crooks ise Gizli Servis tarafından öldürülmüştü. - WASHINGTON