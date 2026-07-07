Trump, Erdoğan ile görüştü, otele yerleşti - Son Dakika
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Trump, Erdoğan ile görüştü, otele yerleşti

Trump, Erdoğan ile görüştü, otele yerleşti
07.07.2026 23:24
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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından gececeği geçireceği otele giriş yaptı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından gececeği geçireceği otele giriş yaptı.

36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkente gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte zirve öncesinde basın mensuplarına ortak açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından Trump, NATO liderleri ve eşlerinin onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Programın sona ermesinin ardından ABD Başkanı Trump, yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

Trump'ın, zirvenin ana oturumlarının gerçekleştirileceği Çarşamba günü NATO'nun resmi karşılama töreni ile aile fotoğrafı çekimine katılması, ardından da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Oturumu'nda yer alması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Erdoğan ile görüştü, otele yerleşti - Son Dakika

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