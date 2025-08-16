Trump: Barış Anlaşması Şart

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, basit bir ateşkes anlaşması yerine doğrudan savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması olduğunu ifade etti. Trump ayrıca, "Zelenskiy, pazartesi Washington'a gelecek. Her şey yolunda giderse Başkan Putin ile bir görüşme ayarlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği zirvenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderlerle telefonda görüştü. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, "Alaska'da harika ve çok başarılı bir gün! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme çok iyi geçti, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve aralarında NATO Genel Sekreteri'nin de bulunduğu çeşitli Avrupa liderleriyle yapılan telefon görüşmesi de çok iyi geçti" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki krizini çözümüne dikkat çeken Trump, "ateşkes" yerine "barış anlaşması" yapılması gerektiğini işaret etti. Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, doğrudan savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması olduğu ve çoğu zaman işe yaramayan basit bir ateşkes anlaşmasının yeterli olmadığı herkes tarafından belirlendi" dedi.

Zelenskiy pazartesi Beyaz Saray'a gidecek

Trump, "Devlet Başkanı Zelenskiy, pazartesi öğleden sonra Washington'daki Oval Ofis'e gelecek. Her şey yolunda giderse Başkan Putin ile bir görüşme ayarlayacağız. Potansiyel olarak milyonlarca insanın hayatı kurtarılabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenskiy ve Avrupa liderleri arasındaki görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska dönüşünde uçakta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmeye daha sonra bazı Avrupa liderleri de katıldı. Görüşmeye katılan liderlerin İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olduğu öğrenildi. - WASHINGTON