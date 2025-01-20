Trump, Beyaz Saray'da Biden ile Karşılaştı - Son Dakika
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Politika

Trump, Beyaz Saray'da Biden ile Karşılaştı

Trump, Beyaz Saray\'da Biden ile Karşılaştı

Donald Trump, yemin töreni öncesinde Joe Biden ile Beyaz Saray'da buluştu. Güvenlik önlemleri artırıldı.

20.01.2025 19:15
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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek görevine resmen başlamadan önce Beyaz Saray'da Joe Biden tarafından karşılandı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek görevine resmen başlayacak. Yemin töreni, Türkiye saatiyle 20.00'de Washington D.C.'deki Kongre Binası'nın rotunda salonunda gerçekleştirilecek. Geleneksel olarak Trump ve eşi Melania Trump, tören öncesinde St. John's Episcopal Kilisesi'nde düzenlenen dua törenine katıldı. Trump ve eşi, daha sonra Beyaz Saray'a geldi. Göreve gelmesine saatler kalan Trump ve eşi Melania Trump, Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden tarafından karşılandı. Trump ve eşi, Biden ve Jill Biden ile bir araya gelerek çay içme merasimi gerçekleştirdi. Bu buluşma, ABD'nin demokratik geçiş sürecinin önemli bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

Yemin töreninin ardından Trump'ın ilk başkanlık konuşmasını yapması bekleniyor. Trump'ın konuşmasında birlik mesajı, güvenlik politikaları ve "önce Amerika" yaklaşımına vurgu yapması öngörülüyor. Tören sonrasında ise Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Kongre Binası'nın doğu cephesinde askeri birlikleri selamlayacakları bir törene katılacak. Ardından da Pennsylvania Bulvarı boyunca Beyaz Saray'a kadar sürecek olan askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları ve müzik gruplarının katılacağı geleneksel başkanlık geçit töreni düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Trump, "Başkomutan Balosu", "Özgürlük Balosu" ve "Yıldız Işığı Balosu" adlı üç ayrı resmi baloya katılarak destekçileriyle bir araya gelecek.

Güvenlik arttırıldı

Washington D.C.'deki törenler ve etkinlikler nedeniyle güvenlik önlemleri de arttırıldı. Şehirde yaklaşık 25 bin kolluk kuvveti görevlendirilirken, Kongre Binası ile Beyaz Saray çevresi bariyerlerle koruma altına alındı.

Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasıyla birlikte göçmenlik politikaları, ekonomik reformlar ve enerji üretimi gibi konularda hızlı adımlar atması bekleniyor. Özellikle sınır güvenliğini artırmak ve enerji üretimini teşvik etmek amacıyla çeşitli başkanlık kararnameleri imzalayacağı belirtiliyor. Bugün gerçekleştirilen yemin töreni ve ardından yapılacak etkinlikler, ABD'nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Başkan Trump'ın ilk gününde atacağı adımlar önümüzdeki 4 yılın politikalarını şekillendirecek. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Beyaz Saray'da Biden ile Karşılaştı - Son Dakika

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