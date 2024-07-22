Trump, Biden'ın yarıştan çekildiğini hatırlamadığını iddia etti - Son Dakika
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Politika

Trump, Biden'ın yarıştan çekildiğini hatırlamadığını iddia etti

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın yarıştan çekildiğini hatırlamadığını iddia etti. Trump, Biden'ın kampanya programını talep ettiğini ve Çin ve Rusya liderleriyle 3. Dünya Savaşı'nın olası başlangıcına ilişkin görüşmeler organize ettiğini belirtti.

22.07.2024 16:27
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ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin etkileri devam ediyor. Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın yarıştan çekildiğini hatırlamadığını iddia etti. Trump açıklamasında, "Bugün yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor. Kampanya programını talep ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3. Dünya Savaşı'nın olası başlangıcına ilişkin görüşmeler organize ediyor. Biden, 'keskin, kararlı, enerjik, kızgın ve gitmeye hazır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Biden'ın yarıştan çekildiğini hatırlamadığını iddia etti - Son Dakika

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