Trump: Edan Alexander 2 Saat İçinde Serbest Kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın ABD- İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın serbest bırakması beklenen ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander hakkında açıklamada bulundu. Trump, Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakılacağını belirterek, "Yakın zamana kadar çoğu kişinin artık yaşamadığını düşündüğü ABD vatandaşı Edan Alexander'ın yaklaşık iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Alexander'In serbest bırakılmasını sağlayanın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un olduğunu belirten Trump, Witkoff'u bu konuda tebrik etti.

Hamas, dün ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ı serbest bırakılması yönünde karar alındığını bildirmişti. - WASHINGTON