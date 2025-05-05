Trump, Görevini Devredeceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 8 yılın sonunda Beyaz Saray'daki başkanlık görevini 'devredeceğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemin sonunda Beyaz Saray'daki görevini 'devredeceğini' belirtti. ABD basınına konuşan Trump, "8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm" dedi.

ABD'de bir kişinin iki dönemden fazla başkan olamayacağı kuralına atıfta bulunan Trump, bunun anayasaya uygun olup olmadığını bilmediğini kaydetti.