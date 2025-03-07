Trump, Gümrük Vergisini Askıya Aldı

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mart'ta yürürlüğe giren Meksika ve Kanada'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulamasını askıya alarak, gümrük vergisi uygulamasının 2 Nisan'da yürürlüğe girmesini öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan ABD'ye yüksek seviyelerde uyuşturucu girişi olduğu gerekçesiyle uygulamayı planladığı gümrük vergilerinin 4 Mart'ta yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. Trump, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması kararını yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra askıya aldı. Trump, dün akşam saatlerinde Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tarifelerinde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı. Perşembe günü erken saatlerde sadece Meksika için bir muafiyetten bahseden ABD Başkanı, daha sonra değişiklik kapsamına Kanada'yı da aldı. Trump, kararnameyi imzalamadan önce yaptığı açıklamasında, "Tarifelerin çoğu 2 Nisan'da yürürlüğe girecek. Şu anda geçici ve küçük çözümlerimiz olsa da, Meksika ve Kanada ile ilgili işler oldukça büyük bir maliyet gerektiriyor" dedi. Trump, ayrıca otomobillere yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi muafiyetini bir ay daha uzatmayı düşünmediğini söyledi.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi ise, bu değişikliğin nedeninin Kanada'dan ithal edilen tüm enerji ürünlerinin Trump'ın başkan olarak ilk döneminde müzakere ettiği ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması kapsamına girmemesi olduğunu söyledi.

ABD'nin bu adımına karşılık Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc sosyal medya hesabından Kanada'nın 87.4 milyar Amerikan doları değerindeki ürününe yönelik planlanan ikinci misilleme gümrük vergisi dalgasını 2 Nisan'a kadar erteleyeceğini söyledi.

Meksika'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Trump, "Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığım görüşmenin ardından, Meksika'nın USMCA Anlaşması kapsamına giren hiçbir şey için gümrük vergisi ödememesi konusunda mutabık kaldık. Bu Anlaşma 2 Nisan'a kadar geçerli. Bunu bir uzlaşma olarak ve Başkan Sheinbaum'a duyduğum saygıdan dolayı yaptım" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Trump'la yaptığı görüşmeyi "mükemmel ve saygılı" olarak nitelendirerek, hükümetinin güvenlik ve göç konularında çalışacağı sözünü verdi. Sheinbaum, Meksika'nın ABD'ye ithal ettiği ürünlerin çoğunun ticaret anlaşmasına uygun olduğunu söyledi.

Çin'den açıklama

Çin tarafından yapılan açıklamada ise fentanil konusunda ABD'den gelen baskılara "kararlılıkla karşı koyulacağı" kaydedildi. Dışişleri Bakanı Wang Yi Pekin'de yaptığı bir açıklamada "Hiçbir ülke bir yandan Çin ile iyi ilişkiler geliştirirken diğer yandan Çin'i baskı altına alabileceğini hayal edemez" dedi.

4 Mart'ta yürürlüğe girmişti

ABD Başkanı Trump'ın, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye yüksek seviyelerde uyuşturucu girişi olduğu gerekçesiyle uygulamayı planladığı gümrük vergilerinin 4 Mart'ta yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. Bu kapsamda Meksika ve Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak, Kanada'dan ithal edilen ham petrol gibi enerji ürünleri yüzde 25 gümrük vergisine tabi olmayacak ancak bu ürünlerden yüzde 10 gümrük vergisi alınacaktı. - WASHINGTON