Trump: Hamaney'in Ölümü Doğru

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. NBC News'e açıklama yapan Trump, "Bunun doğru bir haber olduğunu düşünüyoruz" dedi. Trump ayrıca, "Kararları veren kişiler, onların çoğu artık yok" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON