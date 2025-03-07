Trump, Hamas ile Rehineler İçin Görüştü

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'la görüştüğünü doğrulayarak, "Hamas'la görüşüyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'e yardım ediyoruz. Çünkü İsrailli rehinelerden söz ediyoruz. Hamas'la ilgili bir şey yapmıyoruz. Bunu İsrail'e yardım olarak görüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreni sırasında Hamas'ın elindeki rehineler hakkında açıklamalarda bulundu. Dün daha önce Hamas tarafından rehin alınan bir grupla bir araya geldiğini belirten Trump, duyduğu hikayelerin "inanılmaz" olduğunu söyleyerek Hamas'ın rehinelere kötü davrandığını iddia etti. Joe Biden yönetiminin rehineleri geri getiremediğini söyleyen Trump, kendi yönetimiyle birlikte rehinelerin serbest bırakılmaya başlandığını hatırlattı. Trump, sorulan bir soru üzerine ABD ile Hamas arasında yapılan görüşmeleri doğrulayarak "Hamas'la görüşüyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'e yardım ediyoruz. Çünkü İsrailli rehinelerden söz ediyoruz. Hamas'la ilgili bir şey yapmıyoruz. Bunu İsrail'e yardım olarak görüyorum" dedi. ABD'nin rehineleri geri getirmek için herhangi bir bedel ödemediğine vurgu yapan Trump, "Görüşmek ve bedel ödemek arasında fark var" şeklinde konuştu. - WASHINGTON